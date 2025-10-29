Century 21 Chile SpA descarta estar en quiebra y reafirma su solidez financiera

29 oct. 2025 - 18:27 hrs.

Ante una reciente publicación del 27 de octubre de 2025 sobre la declaración de quiebra de Inversiones Nueva Curauma SpA, la empresa Century 21 Chile SpA aclara que no está en quiebra ni enfrenta problemas financieros de ningún tipo.

La sociedad Century 21 Chile SpA, actual y legítimo subfranquiciante maestro del sistema y marcas CENTURY 21 en Chile, sostiene que no tiene ni ha tenido relación alguna con la sociedad Inversiones Nueva Curauma SpA, ex subfranquiciante cuyo contrato fue terminado debido a diversos y reiterados incumplimientos contractuales.

Cualquier acto, omisión o consecuencia jurídica derivada de la gestión de Inversiones Nueva Curauma SpA es exclusiva y absolutamente atribuible a dicha sociedad, comenta la empresa en un comunicado.

Century 21 Chile opera bajo el respaldo de Master South America, LLC, empresa constituida en Estados Unidos y propietaria de los derechos de uso y desarrollo de la marca CENTURY 21 en América del Sur, responsables del crecimiento y consolidación del sistema de franquicias en Chile.

Forma parte de una red global consolidada en más de 79 países, con más de 129.500 asesores inmobiliarios alrededor del mundo, y 649 oficinas funcionando en red en México y Sudamérica.