Todos los multifondos de pensiones anotan resultados positivos en octubre: ¿Cuáles tuvieron mayor rentabilidad?

29 oct. 2025 - 09:12 hrs.

¿Qué pasó?

Todos los multifondos de pensiones han registrado resultados positivos en lo que va del mes de octubre de 2025, con mayores ganancias en los más conservadores.

Según el último boletín de la consultora Ciedess, al 27 de octubre los fondos A y B, los más riesgosos, anotaron avances de 0,12% y 0,27%, cada uno. Por su parte, el fondo C, de riesgo moderado, tuvo un alza de 0,55%.

En el caso de los fondos D y E, los más conservadores, registraron resultados positivos de 0,91% y 0,82%, respectivamente, quedándose con la mayor rentabilidad de todos en octubre.

Además, Ciedess destacó que en lo que va del año se aprecian cifras alentadoras en todos los multifondos. El fondo A ha anotado un alza de 14,39%; el B de 12,69%; el C de 11,49%; el D de 9,55% y el E de 7,72%.

¿A qué se debe el resultado de los multifondos de pensiones?

Ciedess expuso en su informe que "a nivel externo, destacan los retornos positivos en los principales índices internacionales (salvo China), siendo contrarrestados por una caída del dólar; mientras que a nivel local se registra un incremento del IPSA".

En la misma línea, la consultora destacó que "se registra un alza en los activos de renta fija internacional, donde el índice LEGATRUU sube 0,31%; mientras que a nivel local se observa una caída en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando positivamente a los fondos conservadores a través de las ganancias de capital".

