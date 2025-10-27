Encuesta CEP: Jara se impone en primera vuelta pero Kast saldría electo Presidente en todos los escenarios

27 oct. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

La última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP), correspondiente al período septiembre-octubre 2025, arrojó que José Antonio Kast sería electo como Presidente de la República, sin importar con quién dispute la primera vuelta.

De todos modos, las preferencias dela primera vuelta las encabeza Jeannette Jara, de acuerdo al sondeo.

Los resultados de la encuesta CEP

Si las elecciones fueran este domingo, el 25 % de los encuestados dijo que vitaría por Jara, mientras que el 23% se inclinó por Kast.

Más atrás se ubicaron Evelyn Matthei con 12%, Franco Parisi con 9%, Johannes Kaiser con 6%, Harold Mayne-Nicholls con 2%, lo mismo Marco Enríquez-Ominami y finalmente Eduardo Artés con el 1% de las preferencias. Voto blanco/nulo 12% y no vota 9%.

Segunda vuelta

En escenarios de segunda vuelta, Kast obtiene 41% y vence a Jara con 33%. Matthei con Jara, gana la primera con 37% frente a 33%. Y entre Kast y Matthei, el republicano vence con 33% de las preferencias frente al 29% de la representante de Chile Vamos.

Respecto a concurrencia a la elección presidencial, el 85% de los encuestados afirmó que irá a votar en la primera vuelta del próximo 16 de noviembre.

Además, el ranking de personajes políticos mejor evaluados lo encabeza el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic con un 39%, seguido por Kast con 38%, Matthei con un 37% y Jara con un 32% de las menciones.

