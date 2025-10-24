Las lluvias seguirán este fin de semana con vientos de hasta 60 km/h: Estas son las zonas que tendrán precipitaciones

24 oct. 2025 - 12:55 hrs.

¿Qué pasó?

A finales de esta semana el ambiente se enfrió en la zona central, mientras que en el sur están en medio de un sistema frontal que ha dejado lluvias, las cuales se podrían extender al fin de semana en algunos sectores.

Pese a que este viernes caerían precipitaciones en la zona central, este fin de semana no tendría lluvia, al contrario de lo pronosticado para otros sectores del país.

Lluvia en la zona insular para este fin de semana

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile, en la zona insular de la región de Valparaíso, en Isla de Pascua, se esperan chubascos en la madrugada del sábado y del domingo, además de viento de hasta 40 km/h este 25 de octubre.

Lluvia en la zona sur para este fin de semana

La región de La Araucanía tendría precipitaciones en la tarde de este sábado y en la mañana y la tarde del día siguiente.

En Los Ríos la lluvia comenzaría a caer en la noche del 25 de octubre y concluiría en la tarde del domingo, mientras que en Los Lagos el fenómeno se extendería desde la mañana del sábado hasta la mañana del 26 de octubre.

Aysén solo tendría chubascos en la tarde del sábado, a diferencia de Torres del Paine, en Magallanes, donde la nieve caería en la madrugada y mañana, mientras que en la tarde llovería con vientos de hasta 60 km/h. Para el domingo, en este último sector, nuevamente nevaría en la madrugada, para dar paso a los chubascos que se extenderían hasta la tarde.

En tanto, en Punta Arenas las precipitaciones caerían desde la madrugada hasta la tarde del 25 de octubre, acompañadas de vientos de hasta 60 km/h.

¿Cuál es el pronóstico para Santiago este fin de semana?

En Santiago se espera un día sábado despejado, con una mínima de 6°C y una máxima de 23°C; mientras que el domingo se haría presente la nubosidad a partir de la tarde, con extremas de 7°C y 27°C.

De acuerdo a Meteorología, no se encuentran pronosticadas precipitaciones en los próximos días en la Región Metropolitana.

