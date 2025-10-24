Nuevo supermercado abre sus puertas y promete una "experiencia diferente": ¿Dónde estará ubicado?

24 oct. 2025 - 09:56 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo supermercado abrió sus puertas recientemente. Se trata de LaSal, una firma que promete llegar con una gran variedad de productos chilenos de alto estándar. La apertura del local se concretó durante esta semana.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales de la marca, mediante un pegajoso jingle en un reel publicado en Instagram.

¿Dónde estará ubicado LaSal?

El espacio se encuentra emplazado en la ciudad de Punta Arenas, región de Magallanes, sumándose a la oferta de este tipo de recintos en la zona austral.

En específico, el supermercado está ubicado en la zona franca de la capital regional, en Avenida Bulnes, kilómetro 3,5 Norte.

¿Qué productos ofrecerá?

LaSal se enfocará en ofrecer productos de origen nacional: marcas chilenas, frutas y verduras frescas, vinos, cervezas, quesos, charcutería, yogures, lácteos y postres.

La llegada de este nuevo actor al mercado representa una competencia directa para las grandes cadenas de supermercados que operan en la zona, como Lider y Unimarc.

