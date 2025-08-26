Ministro Cordero en La Araucanía: Asistió a velorio de guardia forestal asesinado y se reunió con su familia

26 ag. 2025 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, llegó este martes hasta la región de La Araucanía para asistir al velatorio de Manuel León, guardia forestal de 60 años que fue asesinado a disparos el fin de semana por un grupo de encapuchados en un predio de la CMPC, en la comuna de Victoria.

Familia de trabajador asesinado recibió a ministro Cordero

El secretario de Estado arribó durante la tarde hasta el sector de Hijuela Las Vegas de Chanco, en las cercanías de la localidad de Púa. En ese lugar actualmente se está llevando a cabo el velatorio del trabajador, y ahí mismo mañana miércoles se realizará su funeral.

A su llegada, la autoridad de Gobierno logró reunirse con la familia del fallecido, a pesar de que horas antes el hijo de la víctima había advertido que no lo dejaría entrar. Eso sí, el clan solicitó explícitamente que no hubiese prensa para evitar cualquier tipo de registro.

"Tendrá que hablarme desde el portón, porque yo no voy a dejar que entre a ver el sufrimiento de mi familia. Yo voy a protegerlos a ellos y si quiere hablar, vamos a hablar, pero de que venga aquí a estar en el interior, no va a ser así", fue parte de lo que había señalado el hijo de Manuel León a Radio Bío Bío.

Ministro viajó a Temuco para reunirse con policías

Posteriormente, el ministro se dirigió hasta la ciudad de Temuco para sostener una reunión con Carabineros, específicamente con personal del OS9, y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a información de Meganoticias, la autoridad también buscaría visitar a César Osorio, trabajador herido de 50 años que iba junto a Manuel León al momento del ataque, y que permanece internado en la Clínica Alemana de Temuco.