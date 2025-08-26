Marca de autos de lujo se va de Chile: Estas son las razones

26 ag. 2025 - 17:35 hrs.

¿Qué pasó?

La marca automotriz británica Rolls-Royce anunció que abandonará el mercado chileno tras 12 años de presencia en el país, debido a un cambio en la estrategia comercial de la empresa, que ya cumplió el objetivo por el cual arribó a Chile.

La marca de lujo llegó al país en 2011, de la mano de representación de Williamson Balfour Motors, parte del Grupo Inchcape. En ese entonces, la decisión respondía al objetivo de expandir la marca a mercados emergentes, como Brasil y Chile.

Rolls-Royce abandona el mercado chileno

Así las cosas, cuando ya llevaba 9 meses en territorio chileno, la automotriz catalogó a Rolls-Royce Motor Car Santiago como el "mejor importador latinoamericano", superando así a mercados como el brasileño y el mexicano.

No obstante, esta historia de éxitos llegó a su fin. Así lo anunció Alejandro Richards, el primer gerente general de Rolls-Royce en Chile, y que actualmente está a cargo de las marcas premium de Inchcape. Richards señaló que la decisión obedece a directrices emanadas desde la fábrica, que optó por concentrarse en mercados de volúmenes más grandes.

Asimismo, el primer gerente general destacó que, a inicios de la década pasada, el objetivo de Rolls-Royce era superar las tres mil unidades vendidas a nivel mundial, por lo que necesitaba acaparar todos los mercados. Con este objetivo cumplido, la marca se prepara para concentrarse en otros mercados, cambiando su estrategia comercial.

En ese sentido, Richards sostuvo que, para continuar siendo importadores, la automotriz británica le exigía a Inchcape una cuantiosa inversión para un espacio de venta independiente, lo cual no se justificaba en virtud de las ventas en territorio chileno.

Debido a esto, se decidió cerrar la venta oficial. No obstante, Inchcape podrá seguir comercializando autos Rolls-Royce a pedido. Además, seguirán brindándole servicio postventa a las cerca de 40 unidades de vehículos de la marca.