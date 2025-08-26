Se disparan despidos por necesidades de la empresa: Junio anotó alza del 20%

26 ag. 2025 - 11:23 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección del Trabajo (DT) publicó el registro mensual de despidos por necesidad de la empresa correspondiente al mes de junio, donde se reportaron 40.226 desvinculaciones por esta causal.

Esta cifra se traduce en un alza de un 20% con respecto al mismo mes del año anterior, que es el mayor incremento desde febrero del 2024 y es además el cuarto aumento consecutivo.

Los datos de despidos por necesidad de la empresa

Entre enero y junio, estos despidos suman 253.320, lo que se traduce en un alza de 3,5% anual. Este es el mayor nivel para un primer semestre desde 2020, en plena pandemia de coronavirus, la cifra llegó a 293.561.

"Entre enero y junio de 2025, las cartas de aviso por la causal del artículo 161 inciso 1 (necesidades de la empresa) mostraron una evolución interanual fluctuante, con aumentos en marzo, abril, mayo y junio y caídas en los otros dos meses", indicó la DT en el informe.

"A pesar de estas disminuciones, predomina una tendencia de expansión, con alzas de hasta un 20%, lo que da cuenta de una mayor utilización de esta causal", agregó.

Desempleo en Chile

Los datos son revelados a pocos días de que el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publique los resultados de la encuesta de empleo del trimestre mayo-julio.

Este viernes se conocerá la variación en la tasa de desocupación, que mantiene en alerta a los expertos, luego de que en la última entrega se reportara la creación de sólo 141 puestos de trabajo en un año.

En el trimestre de abril-junio, la tasa de desempleo se ubicó en 8,9%, lo que significó un ascenso de 0,6 puntos porcentuales.

