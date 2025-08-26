Se grabaron festejando con el auto recién robado: Detienen a banda que asaltó a relator deportivo en encerrona en San Bernardo

26 ag. 2025 - 15:55 hrs.

¿Qué pasó?

Las autoridades lograron detener a la banda de delincuentes que asaltó al relator deportivo Ernesto Díaz Correa, quien fue víctima de una encerrona durante la noche del lunes en la comuna de San Bernardo, en la Región Metropolitana.

La captura de cinco individuos se produjo pasadas las 7:00 horas de este martes, luego de que intimidaran con armamento a trabajadores y robaran dinero desde una estación de servicio ubicada en calle Ochagavía, en la misma comuna de la zona sur de la capital.

Carabineros desplegó una extensa persecución, con apoyo de un helicóptero, gracias a la cual se logró ubicar el automóvil implicado en el asalto -que contaba con encargo por robo- en La Pintana, además de un arma de fuego con cargador extendido y un armamento simulado. Los involucrados, en tanto, fueron detenidos en El Bosque.

"¿Cómo está esta que nos trajimos malditos conch... perra nave, mira, ¿cómo está esa nave, compañero?"

Las diligencias de la Sección de Investigación Policial (SIP) permitieron establecer que el vehículo había sido utilizado en la violenta encerrona contra el relator deportivo Ernesto Díaz Correa. Asimismo, se determinó que la banda había sustraído dos teléfonos celulares a transeúntes minutos antes del atraco en la bencinera este martes.

Dos de los detenidos mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que todos registran un amplio prontuario policial, con causas por delitos como homicidio, robo con violencia e intimidación, receptación, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y porte ilegal de armas, entre otros. Se espera que pasen a control de detención y posterior formalización este miércoles.

En el marco de la investigación, se descubrió que los individuos se grababan con el botín robado a sus víctimas, pues en un video ostentan el auto del relator. "¿Cómo está esta que nos trajimos malditos conch... perra nave, mira, ¿cómo está esa nave compañero?", se escucha en el registro.