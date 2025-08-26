"Kast es fácil de ganar en segunda vuelta": Parisi analiza la carrera presidencial y asegura que estará en segunda vuelta

26 ag. 2025 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

El candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, conversó con Mucho Gusto sobre la carrera presidencial y abordó algunas de sus propuestas, entre las que se encuentra barcos cárceles y policía municipal armada.

Actualmente, Parisi se encuentra compitiendo por el tercer lugar con Evelyn Matthei, según la encuesta Cadem. Respecto a qué tiene que pasar para que siga subiendo en las preferencias, sostuvo que "falta tiempo".

¿Qué dijo Parisi sobre su opción en las elecciones?

Tras cuestionar el resultado de las encuestas, el abanderado señaló que "nosotros estamos seguros de que estamos más que claros en el tercer lugar y en noviembre vamos a pasar a segunda vuelta por algo muy sencillo: Chile no es comunacho ni facho, Chile es de centro".

"¿Quién es nuestro votante? La clase media, clase media que vive a medias, come a medias, paga a medias y la pasa mal. La está pasando extremadamente mal, por un desempleo altísimo", aseveró.

Además, manifestó: "yo creo que Kast es fácil de ganar en segunda vuelta... Pero tiempo al tiempo... los goles se meten de a uno, nosotros ya estamos terceros y vamos a llegar a segundos".

En ese sentido, dijo que el voto obligatorio le favorece. "De todas maneras, el voto obligatorio para nosotros es muy importante, porque es gente que no está politizada".

Las propuestas de Parisi

Franco Parisi aseguró que el debate sobre el sueldo mínimo "es un error y cada dos años se hace esa discusión, pero yo prefiero hablar de otra cosa. Prefiero hablar de cómo devolverle la plata a los chilenos, por ejemplo, devolver el IVA a los medicamentos... Y también estamos trabajando en la fórmula para devolver el IVA a los alimentos".

Sobre las contribuciones, expuso que "eso es un impuesto, está mal hecho. Las contribuciones es un impuesto territorial de las municipalidades... De la misma forma que las patentes municipales las decide el municipio, las contribuciones las tiene que decidir cada municipalidad y ellos hacer los ajustes necesarios"."Cada municipio va a decidir si cobra o no cobra", aseveró.

Policía municipal armada y barcos cárceles

En cuanto a su propuesta para una policía municipal armada, Parisi señaló que actualmente a los guardias municipales "los mandan a lugares que puede haber un crimen, un delito, ¿con qué?, ¿con walkie talkie? Realmente es una falta de respeto, los pueden matar a esa gente".

La propuesta tendría un costo de $150 millones de dólares y el candidato aseguró que "nosotros los tenemos". "Nosotros queremos incrementar a la policía marítima, queremos incrementar a la PDI. Necesitamos policías municipales y funciona bien, dependiendo de Carabineros".

Respecto a los barcos cárceles, indicó que "en Chile construir una cárcel demora entre diez y 12 años. No podemos seguir castigando a comunidades, colgando cárceles en barrios emergentes o barrios tradicionales".

"En Valparaíso, reos se escaparon haciendo tirolesa. Bueno, hágalo de un barco. Nosotros queremos terminar con este sistemita que sea tan fácil para los prisioneros", añadió.