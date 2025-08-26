Más de 20 comunas deberán terminar de manera anticipada sus fondas en el Biobío: ¿Cuál es la razón?
- Por Lucas Figueroa
¿Qué pasó?
Malas noticias para los amantes del "18" y que son de tiro largo: el pasado 19 de agosto, la Jefatura de la Defensa Nacional para las provincias de Arauco y Biobío emitió un documento en el que se establece un horario acotado para las fondas de la zona.
En el escrito se señala que entre el 17 y el 21 de septiembre se restringe "a contar de las 00 horas y hasta las 08 horas el funcionamiento de las fondas, ramadas, ferias, shows artísticos u otros similares que se realicen en bienes nacionales de uso público en ambas provincias".
Así, serán 21 comunas que deberán seguir la medida, viendo un impacto en las celebraciones dieciocheras de este año.
- Arauco
- Cañete
- Contulmo
- Curanilahue
- Lebu
- Los Álamos
- Tirúa
- Alto Biobío
- Antuco
- Cabrero
- Laja
- Los Ángeles
- Mulchén
- Nacimiento
- Negrete
- Quilaco
- Quilleco
- San?Rosendo
- Santa?Bárbara
- Tucapel
- Yumbel.
¿Cuál es la razón de la restricción?
El documento argumenta que la celebración de Fiestas Patrias, "traerá consigo la movilización y reunión de una importante cantidad de personas en sectores de acceso público en las provincias que actualmente se encuentran con estado de excepción de emergencia vigente".
Por esto, se plantea que "se estima necesario regular, efectuar y mantener un adecuado control, en orden de proponer al resguardo y seguridad de la población".
Según lo que consigna el portal SoyChile, el gobernador de la zona, Sergio Giacaman, indicó que "en el contexto que vivimos, es una decisión que se ajusta a la realidad. No obstante, no quiere decir que no se pueda celebrar con los seres queridos y lo importante también es celebrar Chile. Más allá de cualquier restricción, siempre es un buen momento para celebrar nuestro país".
