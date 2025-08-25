Buscan trabajadores para Fiestas Patrias: ¿Cuáles son las vacantes disponibles?

25 ag. 2025 - 18:00 hrs.

Se acercan las Fiestas Patrias y la empresa de servicios transitorios SOS Group abrió 400 vacantes para quienes buscan trabajar en los preparativos dieciocheros, con empleos orientados a las áreas de industria de alimentos y logística.

Estos empleos tienen sueldos que oscilan entre $630.000 y $680.000 líquido mensual y cuentan con contrato de trabajo mensual, imposiciones de salud, imposiciones previsionales y seguro de accidentes laborales.

Trabajos para Fiestas Patrias

Las vacantes de trabajos temporales disponibles para Fiestas Patrias son:

Operario de producción en industria de alimentos: sueldo $630.000 (150 vacantes).

(150 vacantes). Operario de bodega: sueldo $630.000 (150 vacantes).

(150 vacantes). Operador de grúa horquilla (se exige licencia D):sueldo $680.000 (100 vacantes).

En cuanto a las funciones de cada puesto, explicaron que los operarios de producción, dependiendo de la industria en que trabajen, deberán cumplir funciones como envasar y etiquetar carnes y embutidos, envasar tortas o rellenar empanadas.

Los operarios de bodega tendrán que armar cajas con productos alimenticios o de bebidas para ser despachadas a almacenes y supermercados; mientras que los operadores de grúa horquilla deberán movilizar cajas a camiones para su posterior despacho.

¿Cómo puedo postular?

Las postulaciones a los trabajos temporales por Fiestas Patrias están abiertas hasta el sábado 30 de agosto.

Para conocer las ofertas de trabajo dispuestas por SOS Group, hay que ingresar a su sitio web (clic aquí). Al hacer clic en una vacante aparecerán los detalles del trabajo y requisitos. En el mismo sitio estarán los pasos para postular.

