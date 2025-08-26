Lluvias y vientos de hasta 80 km/h: Estas son las zonas en las que caerían precipitaciones este miércoles

26 ag. 2025 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Se espera que se registren precipitaciones en el país durante este miércoles 27 de agosto, de acuerdo al pronóstico del tiempo de la Dirección Meteorológica de Chile. Es específico, se trataría sólo de una región en la que se presentaría el fenómeno.

Además, también algunas regiones presentarían ráfagas vientos de hasta 80 kilómetros por hora (km/h).

Lluvia en la zona sur para este miércoles 27 de agosto

Según el organismo, en la región de Magallanes, en Torres del Paine, caerían chubascos débiles en la madrugada y en la mañana de este miércoles.

En tanto, en Punta Arenas, sólo se registrarían vientos entre 60 y 80 km/h.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Santiago este miércoles 27 de agosto?

De acuerdo a Meteorología, este miércoles Santiago permanecerá despejado, con una mínima de 5°C y una máxima de 21°C.

Según el organismo, no se encuentran pronosticadas precipitaciones para los próximos días en la Región Metropolitana.

Todo sobre El Tiempo