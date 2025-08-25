Fue atacado por lobos marinos y nadó durante 17 horas: Así se salvó el tripulante de lancha que naufragó en Punta Arenas

25 ag. 2025 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Clarissa Casco, hermana de Juan Casco —único sobreviviente hasta ahora del naufragio de la lancha pesquera Ana Belén, proveniente de Paraguay— entregó impactantes detalles de cómo su hermano logró sobrevivir tras pasar 17 horas en el mar, ser atacado por lobos marinos y nadar hasta alcanzar una isla en el extremo sur del país, donde finalmente fue rescatado.

La embarcación llevaba cuatro tripulantes a bordo cuando naufragó cerca de las islas Gilbert, a 200 kilómetros al sur de Punta Arenas. Actualmente, Juan se encuentra hospitalizado en el Hospital Público Regional de Magallanes, según informó Las Últimas Noticias.

Bebió agua dulce, utilizó pasto y su orina para resistir el frío

“Fue increíble lo que pasó con mi hermano, para nosotros es un milagro de Dios. Nos contó un poco de cómo salió de todo eso. No queremos presionarlo, no queremos traumarlo más de lo que ya está. Todavía está en shock”, relató Clarissa, quien agregó que pese al dramático episodio, su hermano se encuentra estable y cada día conversa un poco más.

Según lo que alcanzó a relatar el propio sobreviviente, durante las primeras horas de la tragedia luchó contra olas que lo arrastraban hacia el fondo del mar. En uno de esos momentos, fue empujado por la fuerza del agua al interior de una cueva, donde lobos marinos lo atacaron y le mordieron los pies.

“En la cueva dijo que ya no podía más, que su cuerpo no aguantaba y que ahí había llegado su hora”, contó Clarissa. Sin embargo, con las últimas fuerzas que le quedaban, logró salir nuevamente al mar, afirmarse de una roca y alcanzar tierra firme.

Una vez en la isla, Juan encontró agua dulce, que bebió debido a la fuerte deshidratación, y utilizó pasto y su propia orina para abrigar sus pies y soportar las bajas temperaturas: “Tuvo que tomar el agua dulce que había en el lugar, no comió nada, y abrigó sus pies con pasto y con su orina para resistir el frío”, detalló su hermana.

Una lancha lo encontró

El rescate no fue inmediato. Juan permaneció 48 horas desaparecido, sin ser visto por los helicópteros de búsqueda. Fue finalmente localizado por pescadores en lancha, a quienes logró llamar la atención.

“Pasaron por arriba y no lo vieron, él estaba vestido de buzo, de negro, y no lo vieron. Escuchó unas lanchas de pescadores, les silbó lo más fuerte que pudo y ahí fue cuando lo escucharon y comenzó su rescate”, relató Clarissa.

