Indemnización por años de servicio: Proyecto busca que sea aplicable en caso de muerte de trabajador en accidentes laborales

25 ag. 2025 - 17:21 hrs.

¿Qué pasó?

A través de una moción, los senadores Karim Banchi, Gastón Saavedra y Alejandra Sepúlveda buscan impulsar un proyecto de ley para que la indemnización por años de servicio sea aplicable en caso de muerte en accidentes de trabajo.

En la iniciativa presentada a mediados de este mes, los legisladores dan como contexto el lamentable fallecimiento de dos maquinistas producto de un accidente en un choque de ferrocarriles ocurrido en San Bernardo en junio de 2024.

"Mediante el presente proyecto, venimos en proponer a la discusión legislativa el hacer extensible a las situaciones de muerte del trabajador la indemnización por años de servicio que hoy perciben los trabajadores cuyos contratos terminan por la causal de necesidades de la empresa", señala el documento.

"Esta propuesta se basa en que, ante estas situaciones, los familiares u hogar del trabajador fallecido quedan muchas veces desamparados, tanto por la pérdida de un ser querido, como también al hecho de sumar una nueva realidad económica en que los ingresos de dicho trabajador ya no llegarán al hogar", agrega.

De esta manera se busca establecer que la muerte, que se produzca en razón o con motivo del trabajo, sea razón suficiente para que los herederos perciban una indemnización por los ingresos que han dejado de percibir.

Indemnización sería similar a despido por necesidades de la empresa

"El origen de esta indemnización, para efectos de su conceptualización y la historia de la ley, tiene su origen en el término abrupto de la relación laboral, bajo el mismo concepto aplicado para la indemnización del artículo 163, cuando el término ha sido el desahucio por necesidades de la empresa, establecimiento o servicio", precisa la iniciativa.

Así, este proyecto de ley no busca reemplazar ni predeterminar un valor a la responsabilidad civil que ocasione la muerte, ni ser una multa al empleador por posibles infracciones laborales; sino que solamente valoriza y obliga al empleador a pagar una suma en sede laboral por el término abrupto de un contrato de trabajo", sentencia.

Todo sobre Congreso