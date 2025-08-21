Ley Jacinta avanza en el Senado: Estos serían los nuevos requisitos para la licencia de conducir

21 ag. 2025 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

El Senado aprobó en general con 25 votos a favor y uno en contra el proyecto de la Ley Jacinta, iniciativa que busca modificar la Ley de Tránsito 18.290 y otros cuerpos legales con el objetivo de mejorar la seguridad vial en Chile.

El proyecto surge a partir del caso de Jacinta González, una lactante de 5 meses que en agosto de 2022 murió tras ser atropellada luego de que un conductor de 80 años impactara a un vehículo menor, provocando la tragedia.

¿Cuáles son las principales medidas de la Ley Jacinta?

(SOAP): Duplica la cobertura de indemnización y reduce los plazos de pago a las víctimas. Licencias de conducir : Exige declaración jurada simple de salud, con sanciones por falsedad. La evaluación se basará en condiciones físicas y psíquicas, y no en la edad.

“Agradecemos el importante apoyo que obtuvo la iniciativa”

En la votación estuvo presente Ignacio González, padre de Jacinta, quien valoró el significativo avance legislativo que busca entregar mayor seguridad vial y equidad en las exigencias para los conductores.

Tras la aprobación, Max Schnitzer, abuelo de Jacinta y principal impulsor de la propuesta, agradeció el respaldo de los parlamentarios y del Gobierno.

“Agradecemos el importante apoyo que obtuvo la iniciativa en el Senado en su votación en general, y también al Gobierno —especialmente al MTT— por el respaldo y el cambio de urgencia a discusión inmediata, que ha significado una priorización en su tramitación”, expresó.

La iniciativa, tramitada en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, fue respaldada mayoritariamente y apunta a mejorar la protección de las víctimas de accidentes de tránsito.

Si bien el proyecto fue aprobado en el Senado, existe un plazo para presentar indicaciones, el cual vence el lunes 29 de septiembre a las 12:00 horas.