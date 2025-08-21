Licencia de conducir: ¿Cuál es el valor del documento?

21 ag. 2025 - 14:30 hrs.

Quienes estén aprendiendo a manejar y quieren sacar la licencia de conducir, deben tener en cuenta que pueden rendir el examen teórico, práctico y psicotécnico en cualquier comuna del país y pagar el valor correspondiente de este documento.

Vale destacar que no es obligatorio hacer un curso de manejo, con lo que de esta manera puedes ahorrarte mucho dinero, aunque igual se recomienda hacerlo. Ahora bien, hacer los exámenes sí es algo completamente obligatorio para obtener licencia de conducir, por lo que tendrás que gastar en este trámite.

¿Cuánto vale sacar la licencia de conducir? Precios por comuna

Los precios del carnet de conducir varían según cada comuna del país, pero por lo general rondan entre 0,6 y 0,8 UTM, es decir, entre 41.188 a $54.917, aproximadamente.

Por ello, es que te mostramos, a continuación, el valor de la licencia en diferentes comunas, según información publicada por HDI Seguros:

Arica: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Iquique: 0,55 UTM ($37.756)

0,55 UTM ($37.756) Antofagasta: 0,8 UTM ($54.917)

0,8 UTM ($54.917) Copiapó: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) La Serena: 0,75 UTM ($51.485)

0,75 UTM ($51.485) Coquimbo: 0,55 UTM ($37.736)

0,55 UTM ($37.736) Valparaíso: 0,54 UTM ($37.069)

0,54 UTM ($37.069) Viña del Mar: 0,5 UTM ($34.323)

0,5 UTM ($34.323) Santiago: 0,57 UTM ($39.129)

0,57 UTM ($39.129) Las Condes: 0,5 UTM ($34.323)

0,5 UTM ($34.323) Providencia: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Maipú: 1 UF ($39.269)

1 UF ($39.269) Pudahuel: $35.000 (solo en pesos)

$35.000 (solo en pesos) Peñalolén: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) La Florida: 0,5 UTM ($34.323)

0,5 UTM ($34.323) Puente Alto: 0,74 UTM ($50.799)

0,74 UTM ($50.799) San Bernardo: 0,5 UTM ($34.323)

0,5 UTM ($34.323) Talagante: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Rancagua: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Curicó: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Talca: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Concepción: 0,6 UTM ($41.188)

0,6 UTM ($41.188) Chillán: 0,8 UTM ($54.918)

0,8 UTM ($54.918) Temuco: 0,55 UTM ($37.736)

0,55 UTM ($37.736) Osorno: 1 UTM ($68.647)

1 UTM ($68.647) Puerto Montt: 0,8 UTM ($54.918)

0,8 UTM ($54.918) Coyhaique: $32.665 (solo en pesos)

$32.665 (solo en pesos) Punta Arenas: 0,74 UTM ($50.799)

Puedes revisar los valores de otras comunas del país en el sitio web de cada municipalidad.

Cabe recordar que no todos los municipios del país están facultados para otorgar licencia de conductor. Son 240 comunas que ofrecen el servicio y tienen la autorización del Ministerio de Transportes.

¿Cómo sacar la licencia de conducir en Chile? Los requisitos

Para hacer el examen de conducir en alguna municipalidad, debes acudir de forma presencial a la dirección de tránsito y transporte público de la comuna correspondiente para reservar hora. También, algunas ofrecen la opción de sacar horas por Internet.

En la instancia deberás rendir los tres exámenes: teórico, práctico y psicotécnico, aunque antes debes cumplir con estos requisitos:

Presentar cédula de identidad.

Tener 18 años. E xcepcionalmente, se puede optar con 17, pero deberás siempre ir acompañado en el asiento delantero (hasta que cumpla los 18 años), de una persona que posea la licencia de conducir clase B con al menos cinco años de antigüedad en dicha clase.

Certificado de educación básica.

¿Cómo son las pruebas del examen de tránsito?

La prueba teórica son 35 preguntas, tiene un puntaje máximo de 38 puntos (3 preguntas valen 2 puntos), aunque puedes aprobar con 33. El tiempo máximo es de 45 minutos.

Por su parte, la prueba práctica consiste en conducir el vehículo junto a un monitor. Son cerca de 25 minutos y debes recorrer al menos 5 kilómetros. Hay una parte de conducción libre y la otra en donde te guían. Acá lo importante es no cometer errores, que se dividen en tres: leves, graves y reprobatorios. Lo repruebas con:

1 error reprobatorio

2 errores graves o más.

5 errores leves y 1 grave o más.

10 errores leves o más.

Por último, la prueba psicotécnica tiene entrevista médica; examen de la vista; prueba auditiva; velocidad de reacción en la que debes reaccionar frente a una luz roja o verde; y de coordinación, con el ejercicio de la famosa tijera y hacer un recorrido, junto al de un test de punteo.

Todo sobre Licencia de conducir