Fin al CAE: ¿Qué falta para que se convierta en ley el proyecto que condona la deuda y crea el FES?

20 ag. 2025 - 17:03 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general y en particular el proyecto que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y crea, en su reemplazo, el sistema de Financiamiento para la Educación Superior (FES), además de condonar deudas educativas.

El proyecto de ley es una de las principales promesas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric y fue presentado por el Ejecutivo en octubre de 2024, desde entonces ha pasado por diversas etapas en la Cámara Baja.

¿Qué pasos faltan para que sea ley el fin al CAE y la creación del FES?

Con la aprobación de los diputados, la propuesta fue enviada a segundo trámite por lo que deberá ser revisada por el Senado.

En la Cámara Alta, el texto también pasará por las comisiones de Hacienda y de Educación, las cuales podrían proponer modificaciones a la iniciativa.

Con el informe de las comisiones, el proyecto pasará a Sala para ser votado de manera general. Si los legisladores rechazan la idea de legislar, no continúa la tramitación, pero si lo aprueban se procede a su discusión en particular, es decir, se vota cada uno de los artículos de la propuesta.

Posibles escenarios en la discusión en particular del proyecto

En medio de la discusión en particular, si el Senado aprueba el articulado tal cual fue despachado de la Cámara de Diputados, el proyecto es despachado a ley, y solo quedaría que fuese promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial.

En cambio, si la votación en particular tiene un resultado distinto en el Senado, se da paso a una Comisión Mixta, donde diputados y senadores deberán llegar a un acuerdo que resuelva las diferencias entre ambas cámaras, quienes deberán votar el informe de la comisión.

Si una de las cámaras rechaza la propuesta, el proyecto se archiva; mientras que si ambas aprueban, se despacha a ley.

