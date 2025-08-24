Fotos: Bus RED choca contra panadería y arrasa con cableado eléctrico en Cerrillos

24 ag. 2025 - 23:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un bus de transporte público colisionó contra una panadería en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana, durante la noche de este domingo. El accidente habría sido protagonizado además por otro vehículo, de carácter particular, cuyo conductor se dio a la fuga.

A raíz del siniestro se vio afectada parte importante del cableado eléctrico en la intersección de calle Los Tilos con calle La Primavera, por lo que equipos de Enel concurrieron al lugar para trabajar en la reposición del servicio.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo a testigos, el accidente se originó alrededor de las 21:00 horas luego de que el bus de transporte público fue impactado en su parte frontal por un vehículo particular, el cual transitaba en sentido contrario. Producto de esta colisión, el conductor del bus habría perdido el control e impactado la panadería.

Durante el siniestro, el bus RED arrasó con un poste de cableado eléctrico en la intersección de calles Los Tilos con La Primavera y dejó a los inmuebles del sector sin suministro eléctrico. Por esta razón, cerca de las 22:30 horas, equipos de Enel llegaron hasta el lugar para trabajar en la reposición del servicio.

A raíz del corte de luz, no se ha podido acceder a las cámaras de seguridad para revisar las imágenes y esclarecer la dinámica del accidente.

Por su parte, el propietario de la panadería afectada señaló que ningún trabajador resultó lesionado, mientras que el inmueble únicamente resultó con daños en el cercado perimetral.

Revisa algunas de las imágenes a continuación: