Fin del CAE: Ministro de Educación valora aprobación inicial del FES y espera "poder sacarlo adelante durante este Gobierno"

24 ag. 2025 - 19:29 hrs.

¿Qué pasó?

Con un tono optimista, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), expresó su convicción de que el proyecto que busca reemplazar los actuales créditos estudiantiles por el Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) podría aprobarse en el Senado antes de que concluya el mandato del Presidente Gabriel Boric (FA).

Condiciones "favorables" en el Senado

Consultado sobre si el tiempo restante —unos siete meses— es suficiente, el ministro señaló que "yo tengo la impresión de que sí". Agregó que "creo que tenemos el tiempo y la disposición. Considero que en el Senado existen condiciones ambientales distintas por varias razones".

En ese sentido, detalló que "primero, la mitad de los senadores no van a la reelección. Entonces no tengo a una Cámara completamente pensando en un proceso paralelo, necesario sin duda, no es un cuestionamiento".

Además, destacó que "ya tenemos construidos otros acuerdos en el Senado. Y grandes. Por ejemplo, hace pocas semanas atrás, aprobamos el proyecto completo de Nueva Educación Pública y se aprobó de manera unánime en el Senado (...) pese a que no tenemos mayoría ahí".

Ministro espera aprobación del FES en este Gobierno

Para Cataldo, estos antecedentes permiten sostener que "eso devela la voluntad de ir avanzando en estos acuerdos. Creo que en la medida que eso sea lo que prime, tengo la esperanza y la convicción de que vamos a poder sacarlo durante este Gobierno".

Respecto a lo ya conseguido en la Cámara Baja, valoró que se aprobara la idea de legislar, lo que a su juicio marca un avance clave: "Yo estoy súper contento. Es un avance relevante. Que se haya aprobado la idea de legislar, significa que nos va a permitir seguir discutiendo esto en la siguiente etapa que es el Senado".

En su análisis, el ministro remarcó que "esto implica que hay que seguir construyendo acuerdos porque la viabilidad de un proyecto siempre pasa por la capacidad que uno tiene de integrar visiones, resolver preocupaciones. Esto no solo situadas en el Parlamento, sino también las que están fuera como la opinión de las instituciones de la educación superior".

