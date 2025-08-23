Desconocidos dispararon en diez oportunidades: Un fallecido y tres heridos tras balacera en la comuna de El Bosque

23 ag. 2025 - 21:53 hrs.

La tarde de este sábado una balacera en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana, dejó una persona fallecida y otros tres heridos, entre estos, un menor de 13 años de edad. De acuerdo a Carabineros, los atacantes dispararon en unas diez ocasiones.

El capitán Marcelo Fredes, comisario de servicio de la 39 Comisaría de El Bosque, le explicó al periodista de Meganoticias, Matías Jeanneret, que los hechos ocurrieron a eso de las 15:45 horas en la intersección de la calle Nuevo Horizonte con el pasaje Nuevo Horizonte.

Una llamada a la Central de Comunicaciones CENCO alertó que "momentos antes, individuos desconocidos premunidos de armas de fuego habían disparado en diez oportunidades" en dicho lugar.

"Al llegar al lugar, personal policial constata que efectivamente se encuentra evidencia balística, restos de sangre y a raíz de lo anterior, resultan lesionadas cuatro personas, las que fueron trasladadas en vehículos de familiares hasta el Hospital El Pino, comuna de San Bernardo", agregó el capitán.

Tras esto, el carabinero confirmó que "lamentablemente, a raíz de eso, una persona fallece a las 17:30 horas producto de sus lesiones. Una persona masculina adulta".

Además, "dentro de los lesionados hay un menor de 13 años, quien a raíz de sus lesiones no se mantiene con riesgo vital".

En cuanto a los atacantes, el capitán Fredes informó que hasta el momento se tienen pocos detalles, ya que los vecinos del sector "por temor a represalias, no entregan mucha información del hecho".

Tras informar de la situación al Ministerio Público, el fiscal ECOH Alfredo Cerri determinó que la Brigada de Homicidios de la PDI quede a cargo de la investigación, la que se desarrollará primeramente en el hospital donde están los heridos y posteriormente en el lugar donde ocurrieron los disparos.

