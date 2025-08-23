Jeannette Jara acusa que propuesta de pensiones de José Antonio Kast "sería un grave retroceso"

23 ag. 2025 - 19:28 hrs.

¿Qué pasó?

El debate presidencial se trasladó este fin de semana a la agenda previsional, luego de que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), criticara una de las propuestas contenidas en el programa económico de José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.

La propuesta previsional de Kast

En el punto 7 de su eje económico, Kast plantea eliminar el mecanismo conocido como "préstamo al Estado" y reemplazarlo por la inversión de los fondos en instrumentos financieros bajo condiciones de mercado.

Según su plan, "todo el aporte de cotización adicional vaya a las cuentas individuales de cada trabajador", además de comprometerse a resguardar el funcionamiento del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) y a revisar las reglas de inversión de los fondos generacionales para "maximizar la rentabilidad de los ahorros".

"Sería un grave retroceso"

Tras una actividad en Arica, Jara respondió con dureza: Kast "le debe una explicación a los jubilados de Chile, cuando él quiere desarmar el acuerdo previsional más importante que ha tenido nuestro país y que se demoró cerca de una década".

La exministra del Trabajo, una de las principales impulsoras de la actual reforma de pensiones, subrayó que la propuesta del republicano "está poniendo en riesgo la posibilidad de aumentar las pensiones de 1.400.000 personas en el mes de enero" y exigió que "precisara qué es lo que está haciendo".

"Después de tantos años que costó ponerse de acuerdo, en algo además que se aprobó en el Congreso de izquierda a derecha, salvo su partido, ahora quiere además volver a cuestionar lo que se acordó", recalcó la candidata.

Finalmente, advirtió que la iniciativa de Kast "sería un grave retroceso".

