"Ingresaron y provocaron gran desprendimiento": La Parva asegura que esquiadores en zona restringida generaron avalancha

23 ag. 2025 - 17:05 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado el centro de esquí La Parva entregó un comunicado explicando la razones de la avalancha producida a eso del mediodía. De acuerdo a la empresa, esquiadores ingresaron a una zona prohibida y provocaron el desprendimiento de nieve que no dejó personas desaparecidas.

"Ingresaron y provocaron gran desprendimiento"

"Cerca del mediodía hoy, en la zona de alta -El Muro (Barros Negros)- de La Parva, la cual se encontraba debidamente señalizada como área de no ingreso, uno o varios esquiadores ingresaron y provocaron un gran desprendimiento de nieve", señala de entrada el comunicado del resort invernal.

Tras esto, explicaron que "este alud impactó a esquiadores que se desplazaban por un traverse (camino entre pistas) cercana".

"Equipos de seguridad y rescate trabajaron en el lugar para conocer el estado de las personas involucradas y no hubo desaparecidos", cerraron.

"Irresponsabilidad de dos o tres esquiadores"

En conversación con Meganoticias Alerta, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (RN), había confirmado la misma información al indicar que "producto de una irresponsabilidad de dos o tres esquiadores, que se salieron fuera de pista, generaron una avalancha".

"El llamado es atenerse a las canchas que están establecidas. El esquí fuera de pista es sumamente peligroso, especialmente con toda la nieve que cayó, que está suelta. Estos tres esquiadores que se salen de pista en una zona no señalizada generaron la avalancha", reiteró.