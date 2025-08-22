Caso Michelle Silva: Condenan a presidio perpetuo a Claudio Figueroa por femicidio no íntimo

22 ag. 2025 - 17:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de San Felipe condenó este viernes a Claudio Figueroa como autor del delito de femicidio no íntimo de Michelle Silva, joven de 20 años asesinada en enero de 2024 en la región de Valparaíso.

En un fallo unánime, Figueroa fue declarado culpable del crimen y sentenciado a la pena de presidio perpetuo, es decir, al menos 20 años de cárcel antes de poder optar a beneficios. El condenado ya contaba con un amplio prontuario por diversos delitos, entre ellos abusos sexuales.

Asesinó a la joven y confesó el crimen

Michelle desapareció el 6 de enero de 2024, tras dirigirse a la casa de Claudio Figueroa. El día 20 del mismo mes, él se entregó a la Policía de Investigaciones (PDI) y confesó que le había quitado la vida a la joven, y que posteriormente arrojó su cuerpo al río Aconcagua.

Su confesión permitió avanzar en los operativos de búsqueda, sin embargo, no fue hasta el 11 de febrero del mismo año que el cuerpo de la víctima fue encontrado en el cauce, luego de arduas semanas de trabajo por parte de los equipos especializados del Ejército, Bomberos, PDI y Carabineros.

¿Qué dice el fallo por el femicidio de Michelle Silva?

De acuerdo con el fallo del TOP, "una vez al interior del referido domicilio, el acusado, aprovechando que la víctima se encontraba desprevenida en una de las piezas del inmueble, de manera sorpresiva y actuando sobre seguro, se posicionó por su espalda y le colocó un cordón alrededor del cuello aplicando fuerza, generando la muerte de la víctima por asfixia por ahorcamiento".

"Luego de haber cometido esta conducta, el domingo 7 de enero de 2024, siendo aproximadamente las 06:00 horas, el acusado cubrió el cuerpo de la víctima con un cobertor, trasladándolo en una bicicleta desde su domicilio hasta la altura del Cuartel de Bomberos de San Felipe, para luego volver a su casa y trasladarla en un carro de supermercado desde ese lugar hacia el río Aconcagua, donde la lanzó a su caudal junto a su ropa, dejando el carro en el lugar", establece la resolución judicial.

(*) En lo que va del año, se han registrado 24 femicidios consumados, 190 femicidios frustrados y 40 femicidios tentados, de acuerdo con el sitio web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

