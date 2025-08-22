Investigan muerte de funcionario de la Armada en Molo de Abrigo de Valparaíso

22 ag. 2025 - 09:45 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile informó que la madrugada de este viernes, por razones que se investigan, un funcionario de la institución perdió la vida tras caer al mar en el sector del Molo de Abrigo de la ciudad de Valparaíso.

Investigan muerte de funcionario de la Armada

"La Armada de Chile informa que hoy 22 de agosto, en circunstancias que se investigan, un servidor naval perdió la vida en el sector del Molo de Abrigo de esta ciudad", señaló la institución a través de un comunicado.

En la misiva agregaron que todos los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Naval, y ya se iniciaron las diligencias para esclarecer los hechos del accidente.

"La Armada de Chile lamenta profundamente esta dolorosa pérdida, expresando sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y seres queridos del servidor fallecido, comprometiendo todo el apoyo institucional en este difícil momento", finalizaron el comunicado.

Dos personas fueron rescatadas con vida

Hugo Montenegro, capitán del Cuerpo de Bote Salvavidas de Valparaíso, indicó a través de un video que durante la madruga fueron alertados de que "tres personas masculinas habían caído al agua en el sector del Molo de Abrigo".

Al concurrir a la emergencia, se pudo rescatar con vida a dos personas, quienes fueron trasladadas inmediatamente a tierra, para recibir atención médica y posteriormente ser entregadas a la autoridad marítima.

Finalizó el registro señalando que "otras de nuestras embarcaciones debió rescatar del agua el cuerpo de una persona fallecida, masculina, que fue entregada a personal de salud, a la autoridad marítima y la policía civil".

Todo sobre Fuerzas Armadas