"Completamente inaceptable": Ministra de Defensa aborda detención de tres militares por tráfico de drogas en Aysén

17 ag. 2025 - 05:30 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, se refirió a la detención de tres cabos del Ejército, quienes fueron sorprendidos retirando una encomienda con droga desde una sucursal de una empresa de envíos, en la comuna de Puerto Aysén, en la región del mismo nombre.

¿Qué dijo la ministra de Defensa por la detención de 3 cabos del Ejército?

A través de su cuenta de X, señaló durante la noche de este sábado: "completamente inaceptable lo ocurrido en Puerto Aysén, donde la Brigada Antinarcóticos de la PDI detuvo a tres integrantes del Regimiento N°8 Chiloé".

"El Comandante en Jefe del Ejército, general (Javier) Iturriaga, me entregó informe y la institución colaborará activamente con la justicia", agregó la secretaria de Estado.

Delpiano sostuvo que "situaciones como estas no son tolerables, por lo que estamos reforzando todas las medidas en las tres ramas de las FFAA y trabajando también en un aumento de las sanciones".

La detención de tres militares en Puerto Aysén

La detención de los tres militares se produjo el sábado en la comuna de Puerto Aysén, "en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley N.° 20.000 en la que también habría civiles involucrados", informaron desde el Ejército mediante un comunicado.

"El Ministerio Público, a cargo de la investigación, dispuso que los detenidos fueran trasladados al cuartel de la PDI en Coyhaique, quedando a la espera de la audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía, programada para el día 17 de agosto de 2025", puntualizaron desde la institución castrense.

Se trata del tercer caso de narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas conocido este año. En julio, 5 miembros de la Fuerza Aérea (FACh) fueron detenidos intentando trasladar cuatro kilos de ketamina a Santiago. A fines de junio, se capturó a 7 suboficiales del Ejército que llevaron droga vía terrestre hasta la Región Metropolitana.

