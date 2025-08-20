Alférez del Ejército se graduó de piloto militar de la FACh: ¿Cómo pudo hacerlo?

20 ag. 2025 - 11:45 hrs.

En febrero de este 2025, un alférez del Ejército de Chile se integró al Curso de Instrucción Aérea de Cadetes Básica (IACB) de la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La noticia llamó la atención, debido a que cada escuela se especializa en disciplinas diferentes, por lo que no es común que miembros del Ejército sean parte de otra Fuerza Armada, como es en este caso, de la Fuerza Aérea.

¿Por qué un alférez del Ejército se graduó de piloto de la FACh?

Sin embargo, desde las entidades militares han revelado la explicación de este particular caso, ya que simplemente se trata de una invitación de la FACh al Ejército, que busca fortalecer lazos y compartir los conocimientos de ambas disciplinas tanto en lo académico como en lo formativo.

Fue a mediados de febrero de este año, cuando el alférez José Rojas se inscribió en el IACB, siendo el único representante del Ejército que se alistó en el curso.

Posteriormente, en abril, realizó su primer vuelo solo, esto a bordo de un "Pillán", un avión de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (Enaer), el que está diseñado especialmente para instrucción de pilotos aviadores.

Gracias a sus destrezas psicomotoras, confianza y demostración de los conocimientos adquiridos, el alférez Rojas logró aprobar las 130 horas de fase práctica de vuelo y concluir satisfactoriamente el curso.

Es por eso que el pasado viernes 15 de agosto, Rojas se graduó como piloto militar, en una ceremonia que reunió a sus padres y autoridades de la FACh y el Ejército.

"Un hito que refuerza la unión entre el Ejército de Chile y la Fuerza Aérea de Chile, y que refleja disciplina, dedicación y trabajo en equipo", destacaron desde la Escuela de Aviación.

