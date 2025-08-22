El nuevo destino de La Piojera: Abriría sucursal en el sector oriente de Santiago

22 ag. 2025 - 10:42 hrs.

Uno de los restaurantes más emblemáticos de Santiago es "La Piojera", ubicada cerca del Mercado Central, en el centro de la capital. Su popularidad es tal que es un clásico para los turistas extranjeros que buscan conocer lo más típico de la gastronomía chilena.

Desde 1896 que esta clásica picada se ubica en calle Aillavilú. Sin embargo, en febrero pasado, se dio a conocer que el recinto estaba evaluando cambiar de locación, luego de una sostenida baja en la afluencia de público en el centro, debido a la sensación de inseguridad que se vive.

¿Dónde estaría la nueva sucursal de La Piojera?

La Piojera está en proceso de abrir una segunda sucursal en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), ubicado en la comuna de Las Condes, según informó The Clinic.

El administrador del restaurante, Mauricio Gajardo, explicó al citado medio que la inauguración se concretaría el próximo año, ya que aún deben completarse los trámites correspondientes.

"Yo creo que la otra semana ya cerramos", aseguró Gajardo en referencia a los trámites que necesitan para la nueva apertura. En esa línea comentó que "estamos negociando, y nos vamos netamente por el público, a pesar de que el alcalde —Mario Desbordes— ha hecho de todo por la seguridad del sector, la gente todavía tiene la mala percepción".

La percepción de inseguridad, según indicó el administrador de La Piojera, provoca que el público no acuda al local. "La gente no viene, todo el público y los operadores turísticos van más para arriba, ahora todos los brasileños van para el MUT", añadió.

Cabe destacar que durante la celebración de Fiestas Patrias La Piojera también tendrá presencia en el sector oriente de Santiago, ya que participarán en la celebración dieciochera que se hará en el MUT desde el 12 al 21 de septiembre; y además estarán en la celebración del el Parque Bicentenario de Vitacura el 6 y 7 de septiembre.