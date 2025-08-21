"Nieve en sectores poco habituales": Este es el pronóstico de Alejandro Sepúlveda para este viernes 22 de agosto

21 ag. 2025 - 23:49 hrs.

¿Qué pasó?

El , entregó su pronóstico del tiempo para este viernes 22 de agosto, en la Región Metropolitana y el resto del país, el cual ya se está viendo afectado por nevadas en sectores poco frecuente de la zona central y centro-sur.

"En donde existe la mayor probabilidad de nieve, hablando del Gran Santiago, en las comunas al pie de la Cordillera: desde Lo Barnechea hasta Pirque. En donde existe una probabilidad, en algunos sectores, de agua nieve, es en la zona centro: desde Colina hasta San Bernardo; y la probabilidad ya es más baja en las comunas del poniente de la Región Metropolitana", expuso el comunicador.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la zona norte y centro-norte este viernes 22 de agosto?

Sepúlveda detalló que en el norte "aunque en el cielo todo estará más tranquilo, vuelven los vientos, que en el litoral de Arica, Iquique, Antofagasta, pueden rondar los 40 km/h y llegar a los 60 km/h en el interior. En la costa cambiará de cubierto a nubosidad dispersa y camanchaca en Copiapó y probables nevadas en la cordillera andina de la provincia del Huasco".

"Mientras las precipitaciones caerán de manera parcializada en la provincia del Elqui, serán más constantes en Limarí y Choapa. Nevadas en sectores bajos durante esta madrugada del viernes e incluso se mantiene esa probabilidad durante el mismo día, no solo en precordillera o sectores cercanos a la zona andina, sino que también en la cordillera de la Costa", agregó.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para la Región Metropolitana este viernes 22 de agosto?

En la zona central "a las precipitaciones, a los vientos, les sumamos la probabilidad de nieve en sectores poco habituales en el evento frío más importante, no solamente de este año, sino que en varias temporadas. Todo esto con la probabilidad de tormentas eléctricas durante la mañana y vientos que pueden superar los 45 km/h. Cuando cese esto, este viernes en la noche, a prepararse para las heladas de la madrugada del sábado".

"Precipitaciones también con la probabilidad de nevadas en zonas pocas habituales durante la madrugada y la mañana en el sur de país. Podría caer algo en sectores de la cordillera de Nahuelbuta, y ya ha caído en sectores de Vilcún, en la base del volcán Villarrica, en Puerto Octa. En Chiloé, los chubascos declinan durante la tarde", añadió.

Sepúlveda expuso que "las precipitaciones alcanzan la parte norte de Aysén, y si es que durante el fin de semana volverá a llover en este tramo del país... Las heladas, esas no dan tregua y hay sectores con escarcha en la madrugada de este viernes en Magallanes y Aysén".

El comunicador señaló que en "Santiago a las precipitaciones le sumamos la probabilidad de algunos quiebres a la nubosidad en esta jornada de viernes".

"Probables tormentas eléctricas también más hacia el poniente de la Región Metropolitana. Chubascos, mucho frío y la probabilidad de nieve en sectores de la Cordillera de la Costa", agregó.

Las temperaturas pronosticadas para la Región Metropolitana son las siguientes:

Colina: 1°C y 10°C

Melipilla: 1°C y 10°C

Santiago: 0°C y 7°C

Buin: -1°C y 6°C

San José de Maipo: -4°C y 3°C

Temperaturas pronosticadas para este viernes 22 de agosto en el país

Arica: 15°C y 18°C

Iquique: 14°C y 18°C

Calama: -1°C y 19°C

Antofagasta: 13°C y 18°C

Copiapó: 11°C y 22°C

La Serena: 8°C y 15°C

Ovalle: 6°C y 14°C

Quillota: 2°C y 9°C

Los Andes: -3°C y 4°C

Valparaíso: 6°C y 10°C

Rancagua: -2°C y 5°C

Talca: 1°C y 10°C

Chillán: 1°C y 10°C

Concepción: 3°C y 10°C

Los Ángeles: 2°C y 10°C

Temuco: 1°C y 8°C

Valdivia: 1°C y 9°C

Osorno: 1°C y 9°C

Puerto Montt: 4°C y 9°C

Castro: 1°C y 8°C

Puerto Aysén: 0°C y 6°C

Coyhaique: -1°C y 6°C

Puerto Natales: -2°C y 4°C

Punta Arenas: 0°C y 4°C

Puerto Williams: -3°C y 5°C

