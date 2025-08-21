Estas son las camionetas por las que se emitieron alertas de seguridad en Chile en agosto

21 ag. 2025 - 12:37 hrs.

¿Qué pasó?

Varias marcas que comercializan vehículos en Chile han emitido alertas de seguridad por camionetas y suv vendidas durante los últimos años debido a que implican un riesgo para los consumidores. Durante el mes de agosto, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha recibido un total de 10 alertas de seguridad por distintos automóviles.

Las camionetas que tienen alerta de seguridad

Chevrolet Silverado

General Motors Chile Industria Automotriz Limitada informó al Sernac una alerta de seguridad para las camionetas Chevrolet Silverado, comercializado en Chile entre 2022 y 2025, debido a que podrían tener defectos de fabricación en algunos componentes del motor como la biela y/o el cigüeñal, lo que podría provocar riesgo de accidente.

Quienes tengan esta camioneta deben agendar una hora con su concesionario vendedor o a cualquier otro concesionario autorizado Chevrolet. Más información aquí.

Ford F-150

Ford Motor Company Chile SpA informó una alerta de seguridad para los Ford modelo F-150, comercializados en Chile durante julio de 2025, debido a un posible defecto en un tapón de copa desalineado en el lateral o en la parte trasera del motor, lo que aumentar el riesgo de incendio y/o de accidentes.

En caso de tener un vehículo que esté dentro de la alerta, hay que comunicarse con la empresa para conocer el procedimiento a seguir. Para más información entra aquí.

JAC modelos JS4, JS6 y JS8

Automotores Gildemeister SpA emitió una alerta de seguridad para los automóviles de marca JAC, modelos JS4, JS6 y JS8, comercializados en Chile durante el año 2022, debido a un posible desperfecto en el sistema de control electrónico (ESC).

Quienes tengan algún vehículo que esté mencionado en la alerta deben comunicarse con los servicios técnicos de la empresa para reparación gratuita de los vehículos afectados. Más detalles aquí.

JAC JS4

Jeep Avenger

Comercial Fiat Chrysler SPA comunicó una alerta de seguridad para sus vehículos marca Jeep, modelo Avenger, comercializados en Chile durante 2025, debido a un posible defecto en la tubería de combustible el cual podría generar un mayor consumo de combustible y, en el peor de los casos, un incendio en el vehículo.

Los automovilistas que tengan dicho modelo que es parte de la alerta deben contactar al servicio autorizado de su preferencia y agendar cita para que ejecuten el procedimiento. Todos los detalles aquí.

Chevrolet Blazer EV

General Motors Chile Industria Automotriz Limitada informó una alerta de seguridad para los automóviles marca Chevrolet, modelo Blazer EV, comercializados en Chile durante febrero de 2025. El modelo tendría un posible defecto en el arnés de accionamiento del freno de estacionamiento.

Quienes tengan un vehículo que esté dentro de la alerta deben agendar una hora con su concesionario vendedor o a cualquier otro concesionario autorizado de Chevrolet, para realizar el procedimiento de mejora de forma gratuita. Más detalles aquí.

Hyundai Santa Fe

Automotores Gildemeister SpA emitió una alerta de seguridad para los vehículos marca Hyundai, modelo Santa Fe (MX5), vendidos en Chile durante 2024 y 2025, debido a un posible daño en el cableado por roce con la bisagra de accionamiento del asiento de segunda fila.

Los propietarios de vehículos que sean parte de la alerta deben llamar a la empresa o acudir al proveedor más cercano para acordar la inspección y reparación del vehículo. Todos los detalles aquí.

Ford Ranger

Ford Motor Company Chile SpA informó al SERNAC una alerta de seguridad para las camionetas Ford Ranger que se vendieron en Chile entre 2023 y 2025, debido a un posible defecto en el piñón izquierdo del árbol de levas del motor, el que generaría un riesgo para la seguridad de los consumidores.

Si el vehículo es parte de la alerta, hay que contactarse con la empresa para conocer el procedimiento a seguir. Más información aquí.

Ford Ranger

Ford F-150, Ranger, Expedition y Bronco

Ford Motor Company Chile SpA emitió una alerta de seguridad para sus vehículos marca Ford, modelos F-150, Ranger, Expedition y Bronco, que se vendieron en Chile entre 2024 y 2025. Estos automóviles tienen un posible problema en su sistema de frenos. Quienes tengan alguno de estos vehículos deben contactarse con la empresa. Para más detalles, entra aquí.

Changan Hunter

Derco SpA comunicó una alerta de seguridad para sus vehículos marca Changan, modelo X7, vendidos en Chile entre 2024 y 2025, debido a una posible falla en el sistema de frenos traseros. A la fecha se han reportado cinco casos, donde se ha detectado ruido en el tren trasero con pernos sueltos, aunque sin accidentes.

La empresa contactará a quienes tengan alguno de estos automóviles para que se dirijan al servicio técnico de Dercocenter más cercano a su domicilio. Para más información, ingresa aquí.

Ford F-150 HEV

Ford Motor Company Chile SpA entregó una alerta de seguridad para sus vehículos marca Ford, modelo F-150, vendido en el país este 2025, debido a un posible defecto en el sonido de aviso del cinturón de seguridad, lo que en casos extremos, podría aumentar el riesgo de sufrir lesiones durante un accidente.

Si bien no se han registrado accidentes, los vehículos contenidos en esta alerta deben ser analizados por la empresa para la reparación. Entra aquí para mayor información.

