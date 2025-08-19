Sin detergente: El truco casero para limpiar el tapiz de tu auto y que quede como nuevo

19 ag. 2025 - 11:14 hrs.

Mantener limpio el auto es una tarea que no siempre resulta sencilla ni económica, sin embargo, existen algunos trucos caseros que te permitirán dejar como nuevo el tapiz de tu vehículo sin la necesidad de usar detergente ni gastar mucho dinero.

¿Cómo limpiar los asientos del auto?

Según varios especialistas en la limpieza automotora, una forma sencilla y barata de limpiar el tapiz del auto es con una mezcla de bicarbonato de sodio con vinagre blanco y agua tibia.

El bicarbonato actúa como un limpiador natural y neutraliza los olores, mientras que el vinagre funciona como desinfectante y ayuda a disolver manchas difíciles de quitar, como café y restos de comida, según publicó TN.

No obastante, antes de aplicar esta mezcla "mágica", es muy importante que aspires el tapizado para retirar el polvo, pelusas y residuos.

Así debes limpiar el tapiz paso a paso

Según reveló el citado medio, para limpiar los asientos de tu vehículo debes seguir estos simples pasos:

Aspira bien los asientos y alfombras antes de empezar. Prepara una mezcla con media taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato y medio litro de agua tibia. Rocía la mezcla sobre las zonas manchadas y dejar actuar unos segundos. Cepilla con movimientos circulares y retirar con un paño limpio y húmedo. Vuelve a aspirar, una vez seco, para un acabado perfecto.

Este truco es sencillo de aplicar y se ha convertido en tendencia entre los conductores. Además, no daña la tela ni la espuma de los asientos.

