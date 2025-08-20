Inicia construcción del espacio inmersivo más grande de Sudamérica: Estará en el MIM y tendrá más de 400 metros cuadrados

20 ag. 2025 - 17:28 hrs.

¿Qué pasó?

El Museo Interactivo Mirador (MIM), junto a Copec, iniciaron la construcción de una nueva atracción para el recinto, se trata de un espacio inmersivo, el que se convertirá en el más grande y moderno de su tipo en Sudamérica.

El proyecto, que está acogido a la Ley de Donaciones Culturales, tiene prevista su inauguración para el año 2026 y permitirá que el MIM pueda exhibir películas FullDome, experiencias de realidad aumentada y simulaciones científicas interactivas; así como acoger charlas, intervenciones artísticas y presentaciones culturales.

“La colocación de esta primera piedra marca el inicio de un espacio inmersivo único en Chile, fruto de la alianza entre el mim y Copec. Esta colaboración nos permite llevar la ciencia, el arte y la tecnología a un nuevo nivel de experiencia”, señaló María Paz Epelman, presidenta de la Fundación Tiempos Nuevos.

Así será el nuevo espacio inmersivo del MIM

Este nuevo espacio contará con una estructura semiesférica de 22 metros de diámetro y 14 de altura, equivalente a un edificio de cinco pisos, donde el público podrá disfrutar de proyecciones en 360° con imagen 4K y sonido envolvente de cine.

Maqueta domo mim.

En su interior, este espacio inmersivo tendrá una pantalla continua de aluminio microperforado, especialmente optimizada para proyecciones digitales FullDome.

Maqueta proyecto

En total, el recinto contará con más de 400 m², capacidad para 500 personas, con una superficie que funciona como un lienzo inmersivo que permite representar con precisión el cielo estrellado, simulaciones científicas, animaciones educativas y contenido visual de alta calidad.

