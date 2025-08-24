Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Candidatos a diputado por el Distrito 4: lista completa, comunas y cómo se vota

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 4 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 4

Nombre Pacto Partido
Jaime Mulet Martínez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Cristian Tapia Ramos Unidad por Chile Independiente
Juan Rubén Santana Castillo Unidad por Chile PS
Guillermo Cofré Muñoz Chile grande y unido Evópoli
Nayaret Oviedo Álvarez Chile grande y unido Evópoli
Carolina Armenakis Daher Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Jaime Vargas Guerra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS
Carla Guaita Carrizo Chile grande y unido Independiente
Tania Borcosky Ramírez Chile grande y unido Independiente
Carla Matus González Unidad por Chile Independiente
Rosa Pamela Bordones Olivares Unidad por Chile Independiente
Carlo Pezo Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Julieta Varas Silva Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Luis Valderrama Maltez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente
Ericka Natalia Portilla Barrios Unidad por Chile PC
Pablo Marcial Zenteno Muñoz Unidad por Chile PC
Luis Marcelino Núñez Barrientos Cambio por Chile Nacional Libertario
Margarita Farith Contreras Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario
Ignacio Urcullú Clement-Lund Cambio por Chile Republicano
Karina Pallerés Guzmán Cambio por Chile Republicano
Susana Hiplan Esteffan Cambio por Chile Republicano
Daniela Alejandra Gallegos Porcile Cambio por Chile Social Cristiano
Alex Alejandro Farías Pérez PDG PDG
Francisco Javier Vargas Mery PDG PDG
Héctor Raúl Vergara Seura PDG PDG
Jessica Alejandra Liquitay Martínez PDG PDG
Paula Andrea Olmos Contreras PDG PDG
Maximiliano Barrionuevo García Chile grande y unido RN
Kyle Campbell Campbell Chile grande y unido UDI
Inti Salamanca Fernández Partido Popular Popular
Joana Barrios Páez Partido Popular Popular
Jorge Varas Henríquez Partido Popular Popular
Marcelo Ruiz-Tagle Escobar Partido Popular Popular
Óscar Núñez Veneros Partido Popular Popular

Cupos del distrito: 5

¿Cuándo son las elecciones?

  • Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
  • En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

  • Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
  • Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
  • El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 4

  • Región: Atacama
  • Comunas: Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.

Paso a paso para votar

  • Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
  • Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
  • Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
  • Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
  • Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Lo más visto de Nacional

Preguntas frecuentes

  • ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores. 
  • ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
  • ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

Todo sobre Elecciones Chile

Leer más de