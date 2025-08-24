Candidatos a diputado por el Distrito 4: lista completa, comunas y cómo se vota

24 ag. 2025 - 06:45 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 4 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 4 Nombre Pacto Partido Jaime Mulet Martínez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Cristian Tapia Ramos Unidad por Chile Independiente Juan Rubén Santana Castillo Unidad por Chile PS Guillermo Cofré Muñoz Chile grande y unido Evópoli Nayaret Oviedo Álvarez Chile grande y unido Evópoli Carolina Armenakis Daher Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Jaime Vargas Guerra Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Carla Guaita Carrizo Chile grande y unido Independiente Tania Borcosky Ramírez Chile grande y unido Independiente Carla Matus González Unidad por Chile Independiente Rosa Pamela Bordones Olivares Unidad por Chile Independiente Carlo Pezo Correa Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Julieta Varas Silva Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Luis Valderrama Maltez Verdes, regionalistas y humanistas Independiente Ericka Natalia Portilla Barrios Unidad por Chile PC Pablo Marcial Zenteno Muñoz Unidad por Chile PC Luis Marcelino Núñez Barrientos Cambio por Chile Nacional Libertario Margarita Farith Contreras Ríos Cambio por Chile Nacional Libertario Ignacio Urcullú Clement-Lund Cambio por Chile Republicano Karina Pallerés Guzmán Cambio por Chile Republicano Susana Hiplan Esteffan Cambio por Chile Republicano Daniela Alejandra Gallegos Porcile Cambio por Chile Social Cristiano Alex Alejandro Farías Pérez PDG PDG Francisco Javier Vargas Mery PDG PDG Héctor Raúl Vergara Seura PDG PDG Jessica Alejandra Liquitay Martínez PDG PDG Paula Andrea Olmos Contreras PDG PDG Maximiliano Barrionuevo García Chile grande y unido RN Kyle Campbell Campbell Chile grande y unido UDI Inti Salamanca Fernández Partido Popular Popular Joana Barrios Páez Partido Popular Popular Jorge Varas Henríquez Partido Popular Popular Marcelo Ruiz-Tagle Escobar Partido Popular Popular Óscar Núñez Veneros Partido Popular Popular

Cupos del distrito: 5

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 4

Región: Atacama

Atacama Comunas: Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.

Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D'Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

