Candidatos a diputado por el Distrito 4: lista completa, comunas y cómo se vota
- Por Meganoticias
El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.
En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 4 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.
Candidatos a diputados en distrito 4
|Nombre
|Pacto
|Partido
|Jaime Mulet Martínez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Cristian Tapia Ramos
|Unidad por Chile
|Independiente
|Juan Rubén Santana Castillo
|Unidad por Chile
|PS
|Guillermo Cofré Muñoz
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Nayaret Oviedo Álvarez
|Chile grande y unido
|Evópoli
|Carolina Armenakis Daher
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Jaime Vargas Guerra
|Verdes, regionalistas y humanistas
|FREVS
|Carla Guaita Carrizo
|Chile grande y unido
|Independiente
|Tania Borcosky Ramírez
|Chile grande y unido
|Independiente
|Carla Matus González
|Unidad por Chile
|Independiente
|Rosa Pamela Bordones Olivares
|Unidad por Chile
|Independiente
|Carlo Pezo Correa
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Julieta Varas Silva
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Luis Valderrama Maltez
|Verdes, regionalistas y humanistas
|Independiente
|Ericka Natalia Portilla Barrios
|Unidad por Chile
|PC
|Pablo Marcial Zenteno Muñoz
|Unidad por Chile
|PC
|Luis Marcelino Núñez Barrientos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Margarita Farith Contreras Ríos
|Cambio por Chile
|Nacional Libertario
|Ignacio Urcullú Clement-Lund
|Cambio por Chile
|Republicano
|Karina Pallerés Guzmán
|Cambio por Chile
|Republicano
|Susana Hiplan Esteffan
|Cambio por Chile
|Republicano
|Daniela Alejandra Gallegos Porcile
|Cambio por Chile
|Social Cristiano
|Alex Alejandro Farías Pérez
|PDG
|PDG
|Francisco Javier Vargas Mery
|PDG
|PDG
|Héctor Raúl Vergara Seura
|PDG
|PDG
|Jessica Alejandra Liquitay Martínez
|PDG
|PDG
|Paula Andrea Olmos Contreras
|PDG
|PDG
|Maximiliano Barrionuevo García
|Chile grande y unido
|RN
|Kyle Campbell Campbell
|Chile grande y unido
|UDI
|Inti Salamanca Fernández
|Partido Popular
|Popular
|Joana Barrios Páez
|Partido Popular
|Popular
|Jorge Varas Henríquez
|Partido Popular
|Popular
|Marcelo Ruiz-Tagle Escobar
|Partido Popular
|Popular
|Óscar Núñez Veneros
|Partido Popular
|Popular
Cupos del distrito: 5
¿Cuándo son las elecciones?
- Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).
- En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.
¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)
- Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.
- Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.
- El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.
Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.
Comunas del Distrito N° 4
- Región: Atacama
- Comunas: Alto del Carmen, Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro, Freirina, Huasco, Tierra Amarilla, Vallenar.
Paso a paso para votar
- Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.
- Lleva tu cédula o pasaporte vigente.
- Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.
- Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.
- Firma y huella en el padrón de mesa.
Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.
Preguntas frecuentes
- ¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.
- ¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D’Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.
- ¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.