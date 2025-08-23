Candidatos a diputado por el Distrito 3: lista completa, comunas y cómo se vota

23 ag. 2025 - 06:45 hrs.

El domingo 16 de noviembre de 2025 se realizarán en Chile las elecciones presidenciales y parlamentarias, donde este distrito elegirá a sus representantes para la Cámara de Diputadas y Diputados.

En esta guía encontrarás la lista de candidatos, las comunas que componen el Distrito 3 y una explicación clara del sistema de voto proporcional (método D’Hondt) que se utiliza para asignar los escaños. El voto es obligatorio para quienes tienen domicilio electoral en Chile y voluntario para chilenos en el extranjero.

Candidatos a diputados en distrito 3 Nombre Pacto Partido Jaime Araya Guerrero Unidad por Chile Independiente Sebastián Patricio Videla Castillo Unidad por Chile Independiente Yovana Alejandra Ahumada Palma Cambio por Chile Social Cristiano José Miguel Castro Bascuñán Chile grande y unido RN Eduardo Ariel Sotomayor Ortiz Verdes, regionalistas y humanistas AH Marco Antonio Ramo Paez Verdes, regionalistas y humanistas AH María Gloria Lazcano Torres Verdes, regionalistas y humanistas AH Carolina Latorre Cruz Chile grande y unido Demócratas Jorge Olivares Puentes Chile grande y unido Evópoli Yantiel Calderón Valenzuela Chile grande y unido Evópoli Gabriela Carrasco Urquieta Unidad por Chile Frente Amplio Danahe Rojas Mamani Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Hernán Velásquez Núñez Verdes, regionalistas y humanistas FREVS Marion Tapia González Verdes, regionalistas y humanistas FREVS José Luis Veliz Veliz Chile grande y unido Independiente Paulina Angélica Lizana Martínez Unidad por Chile PC Daniel Vargas PTR PTR Daniela Avilés PTR PTR Natalia Sánchez PTR PTR Néstor Vera PTR PTR Margarita Montecino Cortez Unidad por Chile DC Adriana de Lourdes Jiménez Retamal Cambio por Chile Nacional Libertario Marcela Ximena Hernando Pérez Unidad por Chile Radical Carlo Arqueros Pizarro Cambio por Chile Republicano Silvana Ubillo Rojas Cambio por Chile Republicano Carolina Judith Moscoso Carrasco Cambio por Chile Social Cristiano Leslie Carolina Moll Vera Cambio por Chile Social Cristiano Fabián Mauricio Ossandón Briceño PDG PDG Jessie Alejandra González Bugueño PDG PDG Luis Andrés Ramos Bustos PDG PDG Paola Amanda Debía González PDG PDG Sergio Jorge Mermie Ibarrondo PDG PDG Vilma de Lourdes Esquivel Céspedes PDG PDG Daniela Castro Araya Chile grande y unido RN Nelcy Castillo Saravia Partido Popular Popular

Cupos del distrito: 5

¿Cuándo son las elecciones?

Fecha: domingo 16 de noviembre de 2025 (primera vuelta presidencial y parlamentarias).

En caso de segunda vuelta presidencial, será el domingo 14 de diciembre de 2025.

¿Cómo se eligen los diputados? (sistema de voto)

Chile elige a sus diputadas y diputados con un sistema proporcional que utiliza el método D’Hondt para repartir los escaños entre listas/partidos según la votación obtenida.

Tú marcas una sola preferencia en la cédula por una candidata o candidato; ese voto suma al partido/lista y al candidato que elegiste.

El método D’Hondt favorece a las listas con mayor votación total, por eso las alianzas y pactos importan en el resultado final.

Dato útil: Para estas elecciones rige la obligatoriedad del voto para quienes tienen domicilio electoral en Chile.

Comunas del Distrito N° 3

Región: Antofagasta

Antofagasta Comunas: Antofagasta, Calama, María Elena, Mejillones, Ollagüe, San Pedro de Atacama, Sierra Gorda, Taltal, Tocopilla.

Paso a paso para votar

Revisa tu local y mesa con tu RUT en el sitio del Servel cuando habiliten la consulta.

Lleva tu cédula o pasaporte vigente.

Marca una preferencia en la cédula de diputadas y diputados.

Dobla, pega y deposita en la urna correspondiente.

Firma y huella en el padrón de mesa.

Si vives en el extranjero, el voto parlamentario no está habilitado; solo presidencial, y es voluntario.

Preguntas frecuentes

¿A qué hora abren y cierran las mesas? Generalmente, entre 08:00 y 18:00 horas; el cierre puede extenderse si hay fila de electores.

¿Por qué algunos partidos compiten en pactos? Porque el método D'Hondt reparte escaños en proporción a la votación de listas; la estrategia de pactar puede mejorar el rendimiento de los votos y permitir más escaños para el bloque.

¿Dónde verifico cambios, excusas y multas por no votar? En los documentos y avisos del Servel para 2025, que concentran resoluciones y plazos.

