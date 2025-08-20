Proyecto de ley busca establecer el 21 de septiembre como día feriado: Estos son los motivos

20 ag. 2025 - 19:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo día feriado podríamos tener en Chile. Esto luego de que un congresista, a través de un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputadas y Diputados, propusiera establecer un nuevo festivo durante el mes de septiembre.

El proyecto, idea del diputado Christian Matheson, busca declarar "feriado regional el día 21 de septiembre de cada año para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena y el Archipiélago de Chiloé".

¿Cuáles son las razones?

Esto "con motivo de la conmemoración de la toma de posesión del Estrecho de Magallanes por la goleta 'Ancud', principalmente tripulada por marinos chilotes".

En el escrito, y a modo de contexto, el legislador precisó que "el Estado de Chile se vio en la necesidad de consolidar su soberanía sobre los territorios australes, especialmente en el estratégico Estrecho de Magallanes, paso clave entre los océanos Atlántico y Pacífico antes de la apertura del Canal de Panamá".

"Aunque España había ejercido dominio nominal sobre la zona durante la época colonial, la presencia efectiva era prácticamente inexistente, lo que dejaba espacio para que otras potencias, como Gran Bretaña o Francia, intentaran ocuparla", se agrega.

Fue así que "en 1843, el presidente Manuel Bulnes decidió organizar una expedición oficial para tomar posesión del Estrecho en nombre de Chile. La misión fue confiada al joven teniente Juan Williams Wilson, oficial de origen británico al servicio de la Armada chilena. Para ello, se preparó en Chiloé la goleta Ancud, equipada y tripulada para enfrentar la difícil navegación hacia los confines australes".

De esta forma, el 21 de septiembre de 1843, "la goleta Ancud arribó a Puerto del Hambre, donde se procedió a erigir el Fuerte Bulnes y se realizó la ceremonia de toma de posesión".

La iniciativa fue presentada el 13 de agosto y el 19 de ese mismo mes pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para ver si sigue avanzando en el Legislativo.

