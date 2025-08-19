Debido a las lluvias: Estas son las comunas con suspensión de clases este martes en la región de Atacama

19 ag. 2025 - 10:04 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la región de Atacama informó la suspensión de clases para este martes 19 de agosto en varias comunas, a raíz de las lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona norte.

¿Cuáles son las comunas con suspensión de clases en la región de Atacama?

Todos los establecimientos públicos, particulares subvencionados, jardines Junji e Integra de la Provincia de Huasco (comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen)

Todos los establecimientos públicos y jardines infantiles VTF de las comunas de Tierra Amarilla y Chañaral

Comuna de Diego de Almagro : Escuela Emperatriz Sepúlveda Landeros

: Escuela Emperatriz Sepúlveda Landeros Comuna de Copiapó: 18 establecimientos públicos y jardines infantiles VTF, correspondientes a

Escuela Diferencial María Luz Lanza Pizarro Escuela Laura Robles Silva Jardín Aguas Blancas Jardín Alicante Jardín Atacamita Jardín Cantaritos de Greda Jardín Colonias Extranjeras Jardín Corona del Inca Jardín Gotitas del Desierto Jardín Lickanantay Jardín Manuel Rodríguez Jardín Ollantay Jardín Pueblito de San Fernando Jardín Punta Negra Jardín Semillitas de Plata Jardín Semillitas del Chañar Jardín Viñitas del Palomar Liceo El Palomar

Comuna de Caldera: 7 establecimientos públicos, particulares subvencionados y jardines VTF, correspondientes a

Escuela Byron Gigoux James Colegio Caldera Escuela De Desarrollo Artístico Caldera Jardín Infantil Desierto Florido Jardín Infantil Las Dunas Jardín Infantil Mi Pequeña Estrella Escuela José Joaquín Vallejos

"Se solicita a padres, apoderados y comunidades educativas mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio de Educación y de las autoridades de emergencia, para futuras actualizaciones. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos ante esta situación climática", señalaron desde la Seremi de Atacama.

