Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: En Vivo: Meganoticias Ahora

Debido a las lluvias: Estas son las comunas con suspensión de clases este martes en la región de Atacama

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la región de Atacama informó la suspensión de clases para este martes 19 de agosto en varias comunas, a raíz de las lluvias que se han registrado en las últimas horas en la zona norte.

Lo más visto de Nacional

¿Cuáles son las comunas con suspensión de clases en la región de Atacama?

  • Todos los establecimientos públicos, particulares subvencionados, jardines Junji e Integra de la Provincia de Huasco (comunas de Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen)
  • Todos los establecimientos públicos y jardines infantiles VTF de las comunas de Tierra Amarilla y Chañaral
  • Comuna de Diego de Almagro: Escuela Emperatriz Sepúlveda Landeros
  • Comuna de Copiapó: 18 establecimientos públicos y jardines infantiles VTF, correspondientes a
  1. Escuela Diferencial María Luz Lanza Pizarro
  2. Escuela Laura Robles Silva
  3. Jardín Aguas Blancas
  4. Jardín Alicante
  5. Jardín Atacamita
  6. Jardín Cantaritos de Greda
  7. Jardín Colonias Extranjeras
  8. Jardín Corona del Inca
  9. Jardín Gotitas del Desierto
  10. Jardín Lickanantay
  11. Jardín Manuel Rodríguez
  12. Jardín Ollantay
  13. Jardín Pueblito de San Fernando
  14. Jardín Punta Negra
  15. Jardín Semillitas de Plata
  16. Jardín Semillitas del Chañar
  17. Jardín Viñitas del Palomar
  18. Liceo El Palomar
  • Comuna de Caldera: 7 establecimientos públicos, particulares subvencionados y jardines VTF, correspondientes a 
  1. Escuela Byron Gigoux James
  2. Colegio Caldera
  3. Escuela De Desarrollo Artístico Caldera
  4. Jardín Infantil Desierto Florido
  5. Jardín Infantil Las Dunas
  6. Jardín Infantil Mi Pequeña Estrella
  7. Escuela José Joaquín Vallejos
Ir a la siguiente nota

"Se solicita a padres, apoderados y comunidades educativas mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio de Educación y de las autoridades de emergencia, para futuras actualizaciones. Agradecemos la comprensión y colaboración de todos ante esta situación climática", señalaron desde la Seremi de Atacama.

Todo sobre Educación

Leer más de

Notas relacionadas