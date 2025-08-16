Carabineros explica fatal accidente de paracaidista en Pichilemu: Apuntan a que implemento no se abrió

16 ag. 2025 - 14:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente se registró este sábado en la comuna de Pichilemu, región de O'Higgins, donde un paracaidista falleció en el marco de una actividad que estaba desarrollando el Club Aéreo de dicha localidad.

Según los antecedentes conocidos, la víctima fue identificada como Ernesto Letora, quien era experimentando en la disciplina. Hasta ahora, la teoría principal apunta a que el paracaídas del hombre no se abrió en el momento oportuno.

¿Qué dijo Carabineros?

Si bien las pericias aún están desarrollándose, el capitán Héctor Figueroa Muñoz, de la 3° Comisaría de Pichilemu, entregó algunos detalles del hecho, señalando que la víctima tendría "aproximadamente 59 años de edad".

Respecto al fallecido y el momento en que ocurrió la tragedia, la autoridad de carabineros dijo que "era partícipe de un show aéreo que estaba efectuando el Club Aéreo de la comuna de Pichilemu. Por razones que se desconocen, esta persona, que era paracaidista, cayó en calle Washington, no siendo accionado el paracaídas, provocando su fallecimiento".

Luego, el capitán Figueroa informó que se dio "cuenta al Ministerio Público. Se determinó que concurriera la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim, de la PDI) y posteriormente el Servicio Médico Legal".

Se espera que con el avance de las pericias se informe si, oficialmente, la causa de muerte del paracaidista se debió a que su implemento no se abrió.

