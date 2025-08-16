Fatal accidente de paracaidista en Pichilemu: Se investigan las causas de la tragedia

16 ag. 2025 - 13:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un trágico accidente tuvo lugar Pichilemu, región de O'Higgins, cuando en el marco de una actividad de paracaidismo, uno de los participantes falleció tras lanzarse desde una avioneta, ya que su implemento no abrió.

El paracaidista, identificado como Ernesto Lertora, de aproximadamente 50 años, era experimentado en el deporte. Además, según lo reportado, la actividad contaba con todos los permisos necesarios, por lo que la causa que impidió el correcto funcionamiento del paracaídas es materia de investigación.

El accidente ocurrió durante el mediodía de este sábado, cuando la víctima cayó en el sector de las calles Washington Saldías y alcalde Ross, muriendo inmediatamente en el lugar dada la violencia de impacto.

Al lugar acudió Carabineros, además de personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, así como también la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y personal del Servicio Médico Legal.

El principal foco de la investigación tiene que ver con esclarecer por qué el paracaídas de la víctima no se abrió.