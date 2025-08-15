"Para que el mundo esté limpio": Cumplen sueño de niño que quiere ser recolector de basura

15 ag. 2025 - 09:05 hrs.

¿Qué pasó?

En una emotiva actividad en el Colegio San Gabriel de Los Ángeles, Dante Illesca, un niño de Kinder que sueña con ser recolector de basura, vivió un día inolvidable junto a sus compañeros.

"Cuando sea grande quiero ser recolector de basura para que esté el mundo limpio", contó hace unos días el menor, llegando al colegio vestido como uno de sus ídolos: los trabajadores que recorren la ciudad cada mañana en los camiones de recolección.

Niño cumplió su sueño: Ser recolector de basura

"Todo partió porque a Dante le pidieron una tarea en el colegio que tenía que disertar sobre una profesión u oficio que ayudara a la comunidad, y él mencionó que quería ser recolector de la basura", comentó Laura, mamá de Dante.

Durante la jornada del pasado jueves, un camión recolector, acompañado de su tripulación y personal municipal, llegó al colegio para sorprenderlo. Dante recibió un uniforme, un camión y un basurero de juguete, participando activamente en una demostración de recolección, siguiendo todas las normas de seguridad.

La actividad contó con entrega de dulces, globos y cómics educativos de "Reciclatín", para luego dar paso a una charla de prevención a cargo de los recolectores. Durante la actividad, Dante fue invitado a subirse al camión como peoneta, acompañado por el líder de la tripulación, quien le enseñó a depositar una bolsa de basura y accionar el sistema de compactado.

Al finalizar, el pequeño recibió un reconocimiento especial por su entusiasmo y por representar el espíritu de quienes cumplen esta labor esencial para la comunidad. La actividad concluyó con un espectáculo de magia para todos los niños del curso.

"Nos sentimos muy acogidos por Dante; fue un orgullo compartir este momento y que reconozca la labor que realizamos día a día", destacó Pablo Vera, Peoneta Líder del equipo de recolección de Los Ángeles.