Hombre es asesinado en Concepción: Había viajado con su hijastro para comprar un auto y los interceptaron para robarles

12 ag. 2025 - 18:52 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, un hombre de 32 años perdió la vida luego de ser herido con un arma de fuego por parte de antisociales tras intentar huir con su hijastro, de 15 años, en medio de un robo en Concepción, en la región del Biobío.

Robo con homicidio tras acordar compra de vehículo

De acuerdo a información preliminar, la víctima acudió con el adolescente desde Osorno a Concepción en un bus con el fin de adquirir un automóvil. Al llegar al lugar de la compra, al menos tres sujetos los intimidaron desde un auto con armas de fuego.

"Sabemos que se traslada desde Osorno hasta la ciudad de Concepción para ver un vehículo junto con las personas que lo atacaron, se coordina con ellos aparentemente y ellos le intentan robar el dinero que traía para hacer la compra", indicó el prefecto Felipe Calabrano.

"A la víctima se le trata de arrebatar el bolso donde ellos creían que tenía el dinero y al no lograr el objetivo le disparan", agregó, precisando que "hay un primero baleo a la persona y luego cuando trató de escapar le vuelven a disparar".

De acuerdo a información preliminar, los antisociales les robaron los celulares, mas no el dinero.

Investigación del robo con homicidio

El teniente coronel José Rubio, subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Concepción, detalló que se está trabajando "donde está la víctima en sí, y un segundo lugar de interés, donde estos sujetos habrían abandonado el vehículo en el que se movilizaban tras perpetrar el delito".

"Teniendo la información por parte de Carabineros de inmediato se hizo un plan candado para poder cercar el perímetro tanto de la ruta que va hacia Cabrero como la ruta del Itata y el perímetro directo de este sector, que da camino a Florida como Concepción", sostuvo.

"Eso derivó, posiblemente, que estos sujetos al detectar a distancia que estaba personal motorizado abandonara el vehículo y se inicie un trabajo", agregó