¿Quieres hacer una compra de alto valor? Estos son los datos que tendrás que entregar al comercio

14 ag. 2025 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante cambio en las compras de alto valor es la que empezará a aplicar en Chile a partir de este 1 de septiembre, pues desde ese día las empresas que vendan bienes y servicios a consumidores finales por más de 5 mil dólares, algo así como $5.100.000 o 135 UF, estarán obligados a incluir los datos del comprador en la boleta electrónica.

Se trata de una imposición del Servicio de Impuestos (SII), la cual aplica a todos los comercios que emiten boleta electrónica, sin importar su tamaño, rubro o canal de venta.

El documento deberá contar con nombre, RUT, forma de pago y una descripción clara de productos o servicios adquiridos. Además, podrán registrarse datos adicionales como el número de teléfono o correo electrónico.

También aplica para el comercio electrónico, plataformas digitales y hasta operaciones exentas de IVA, estipulándose que está prohibido dividir el pago o emitir varias boletas para evitar el umbral.

"Esta medida representa un paso relevante hacia una mayor trazabilidad en las operaciones B2C (de empresas a consumidores) de alto valor. Identificar al comprador no solo fortalece el control tributario; además obliga a las empresas a revisar sus procesos de emisión, tratamiento de datos y documentación fiscal”, explica Andrés Landerretche, Director, Regulatory Analysis and Design en Sovos.

Las multas a la que se exponen quienes no cumplan con la normativa

Quienes incumplan con esta nueva normativa se arriesgan a multas que van desde el 50% al 500% del monto de la operación. Y si se trata de casos reiterados, se arriesga a la clausura temporal del local o la prohibición de emitir documentos tributarios.

Si bien esta nueva imposición responde a un objetivo fiscal, también se presenta el desafío en cuanto al manejo de datos personales. Esto considerando que las empresas deben cumplir con la Ley N°19.628 sobre la Protección de la Vida Privada.

Para darle cumplimiento a esta arista se deberá asegurar que la información recopilada se utilice solo con fines tributarios, protegerla con medidas de seguridad adecuadas e informar al cliente sobre su tratamiento.

