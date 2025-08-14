Logo Mega

¿Quieres hacer una compra de alto valor? Estos son los datos que tendrás que entregar al comercio

¿Qué pasó?

Un importante cambio en las compras de alto valor es la que empezará a aplicar en Chile a partir de este 1 de septiembre, pues desde ese día las empresas que vendan bienes y servicios a consumidores finales por más de 5 mil dólares, algo así como $5.100.000 o 135 UF, estarán obligados a incluir los datos del comprador en la boleta electrónica.

Se trata de una imposición del Servicio de Impuestos (SII), la cual aplica a todos los comercios que emiten boleta electrónica, sin importar su tamaño, rubro o canal de venta.

El documento deberá contar con nombre, RUT, forma de pago y una descripción clara de productos o servicios adquiridos. Además, podrán registrarse datos adicionales como el número de teléfono o correo electrónico. 

También aplica para el comercio electrónico, plataformas digitales y hasta operaciones exentas de IVA, estipulándose que está prohibido dividir el pago o emitir varias boletas para evitar el umbral.

"Esta medida representa un paso relevante hacia una mayor trazabilidad en las operaciones B2C (de empresas a consumidores) de alto valor. Identificar al comprador no solo fortalece el control tributario; además obliga a las empresas a revisar sus procesos de emisión, tratamiento de datos y documentación fiscal”, explica Andrés Landerretche, Director, Regulatory Analysis and Design en Sovos.

Las multas a la que se exponen quienes no cumplan con la normativa

Quienes incumplan con esta nueva normativa se arriesgan a multas que van desde el 50% al 500% del monto de la operación. Y si se trata de casos reiterados, se arriesga a la clausura temporal del local o la prohibición de emitir documentos tributarios.

Si bien esta nueva imposición responde a un objetivo fiscal, también se presenta el desafío en cuanto al manejo de datos personales. Esto considerando que las empresas deben cumplir con la Ley N°19.628 sobre la Protección de la Vida Privada. 

Para darle cumplimiento a esta arista se deberá asegurar que la información recopilada se utilice solo con fines tributarios, protegerla con medidas de seguridad adecuadas e informar al cliente sobre su tratamiento.

