Caso Monsalve: Los detalles del peritaje telefónico que complican al abogado del exsubsecretario

No solo la investigación por delitos sexuales tiene complicado al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Ahora la trama judicial también salpica a su abogado, el defensor público Víctor Providel.

Esto, como parte de la causa paralela que abrió la Fiscalía por una serie de amenazas y chantajes que habría sufrido la denunciante por parte de su expareja, a quien se le indaga por intentar vender información y material audiovisual de la joven a distintos medios de comunicación.

Un informe de la PDI detalló las comunicaciones entre la expareja de la presunta víctima de violación y abuso, Fernando Silva, y un amigo identificado como Maximiliano Sepúlveda, quienes habrían actuado en conjunto para vender el contenido.

En el peritaje se da cuenta que hubo una ruptura violenta de la relación amorosa entre la joven y el sujeto de nacionalidad uruguaya, en marzo pasado, y que luego de eso comenzó el intento de dar con los abogados de Monsalve y con los medios para entregar los videos a cambio de dinero. El material incluía una conversación entre la víctima y su padre, además de otros archivos sin consentimiento de la afectada.

La preocupación de la víctima

En sus conclusiones, la PDI señala que a raíz de la ruptura amorosa “Fernando comenzó a realizar diversas búsquedas (...) con la intención hacer llegar la información a los abogados de Manuel Monsalve y si no resultaba entregarían esta información a los medios de comunicación para conseguir algún dinero a cambio y junto con ello, castigar a la víctima y a su familia por el daño que Fernando manifiesta haber recibido”.

Los dos sujetos involucrados en el caso y la víctima prestaron declaración en la indagatoria a cargo del fiscal Francisco Jacir.

Como consecuencia de todos estos antecedentes, la semana pasada la abogada querellante, María Elena Santibáñez, presentó una denuncia contra Providel, a quien acusa de intentar desprestigiar a la denunciante de Monsalve.

Esto generó que en la Defensoría Penal Pública se abriera un sumario administrativo, pero desechando, por ahora, sacar al abogado Víctor Providel de la defensa del exsubsecretario del Interior del Presidente Gabriel Boric.

