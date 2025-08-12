Concejo Municipal de San Miguel aprueba cambiar el nombre de Avenida Salvador Allende

12 ag. 2025 - 16:52 hrs.

¿Qué pasó?

En la tarde de este martes, en un tenso concejo municipal, San Miguel aprobó cambiar el nombre de la actual Avenida Salvador Allende, una de las principales arterias que atraviesa la comuna de la Región Metropolitana.

La decisión se tomó por cinco votos contra cuatro, votando a favor Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN), Eva Merino y Claudia Rojas (UDI). En tanto, la idea fue rechazada por Carla Santana (PC), Viviana Llambias (FA), Gabriel Zúñiga (PS) y Claudio Escobar (indp.).

¿Cómo se llamará la avenida?

En específico, se decidió reponer el nombre de Avenida Salesianos, propuesta que fue impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI).

Cabe recordar que solo hace dos años, en el 2023, había sido asignado el nombre del expresidente de la República, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

El tenso concejo municipal

El concejo de este martes tuvo un tenso debate, donde cada parte manifestó su visión y su intención de voto. Quienes estuvieron por mantener el nombre de Salvador Allende cuestionaron la consulta realizada a los vecinos de la avenida, la cual tuvo como resultado que un 82% optara por volver a la antigua denominación.

En tanto, quienes estuvieron a favor del nombre Salesianos, apuntaron a que esta denominación "está en el corazón de los sanmiguelinos" y que es "abrazar nuestras raíces locales".