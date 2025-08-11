Codelco informa salida del gerente general de El Teniente, Andrés Music

11 ag. 2025 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 11 de agosto, a través de un comunicado, Codelco informó que "la Presidencia Ejecutiva de Codelco y el señor Andrés Music Garrido, gerente general de la División de El Teniente, han acordado el término de las funciones de este último en la Corporación a partir de mañana, martes 12 de agosto".

"Esta decisión no responde a la asignación de alguna responsabilidad, sino que obedece exclusivamente a la necesidad de focalizar la atención de la división en los desafíos que presenta la ejecución del Plan de Retorno Seguro y Gradual", agregó la entidad.

Codelco confirma la salida de gerente general de El Teniente

Asimismo, Codelco sostuvo que su salida se dio "bajo términos de mutuo acuerdo", y que "confirma la integridad y el liderazgo que Andrés ha mostrado durante su trayectoria de más de 15 años en la empresa, donde ha velado siempre, de acuerdo con sus propias palabras, 'por lo mejor para la compañía y la familia Codelco'".

De esta forma, la compañía anunció que la Presidencia Ejecutiva designó como gerente general interino a Claudio Sougarret, actual gerente de operaciones de la División El Teniente, "con el objetivo prioritario de restablecer las operaciones recientemente autorizadas, bajo las condiciones de seguridad y gradualidad exigidas por la autoridad, y avanzar hacia la nueva normalidad en la división".

Finalmente, la empresa expresó que "como compañía confiamos en que el avance de las distintas investigaciones en curso, esclarezcan las causas y aprendizajes de este fatal accidente".

El comunicado llega un día después de que más de 2.000 trabajadores volvieran a sus funciones en El Teniente en los sectores no afectados de la mina, a diez días de la tragedia que dejó a 6 mineros fallecidos.