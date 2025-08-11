Asi puedes saber qué compañías de internet llegan a tu hogar

11 ag. 2025 - 17:05 hrs.

Un mapa interactivo para saber qué compañías de internet llegan hasta tu casa. Esa es la herramienta que el Gobierno tiene disponible para estar al tanto de la cobertura con la que cuentan las empresas de telecomunicaciones a lo largo del país.

La iniciativa es liderada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones a través del "Registro Nacional de Conectividad", mediante la cual se reúne toda la información necesaria sobre la oferta comercial en un solo lugar.

A través de esta, las personas podrán realizar consultas sobre la oferta de servicios de internet fijo y redes móviles disponibles en las zonas de interés.

"Esto va muy en la línea de nuestro rol de poder ofrecer información, de poder coordinar esfuerzos, en pos de un mejor servicio a la ciudadanía y damos un nuevo paso para ir cerrando la brecha digital, que es parte de lo que nos hemos propuesto", dijo el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

¿Cómo consultar el mapa interactivo de la Subtel?

Para conocer la cobertura de Internet en la zona de interés se debe ingresar al mapa interactivo en la página de la Subtel (pincha aquí).

En esa plataforma deberás ingresar la región, comuna, calle y número del domicilio que se desea consultar.

Una vez hagas clic en “consultar”, podrás acceder a los servicios correspondientes a la oferta comercial de Internet fijo y la cobertura de Internet móvil por tecnología y empresa.

La plataforma partirá con información de las grandes empresas de telecomunicaciones y prontamente se agregarán otras con servicios más locales.