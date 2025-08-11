Ruta68 aplicará "peaje a luca" este fin de semana largo: En estos horarios aplicará la oferta

11 ag. 2025 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un importante anuncio es el que ha realizado a través de sus redes sociales, la Ruta 68, tramo que conecta las regiones Metropolitana y de Valparaíso en el contexto del fin de semana largo que se aproxima a propósito del festivo de este viernes 15 de agosto.

A través de sus plataformas, la concesionaria informó que sus peajes tendrán un precio especial, lo que le permitirá a los automovilistas ahorrar durante sus traslados.

Eso sí, la oferta aplicará en ciertas franjas horarias para autos y camionetas, aunque los camiones de dos o más ejes también podrán acceder a una tarifa diferenciada.

"Este fin de semana largo, aprovecha las franjas horarias con peaje rebajado para que tu viaje sea más económico", apuntaron, señalando que autos y camionetas podrán pagar solo $1.000, mientras que camiones de dos o más ejes tendrán un 50% durante la madrugada.

¿En qué franja horaria los autos y camionetas pagarán solo $1.000?

De acuerdo a lo informado por la Ruta 68, la franja horaria en que, autos y camionetas, pagarán $1.000 son los siguientes:

Jueves 14 de agosto:

De 07:00 a 13:00 horas

Viernes 15 de agosto:

De 07:00 a 10:00 horas

Domingo 17 de agosto:

De 07:00 a 13:00 horas