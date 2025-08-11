Ruta68 aplicará "peaje a luca" este fin de semana largo: En estos horarios aplicará la oferta
- Por Lucas Figueroa
¿Qué pasó?
Un importante anuncio es el que ha realizado a través de sus redes sociales, la Ruta 68, tramo que conecta las regiones Metropolitana y de Valparaíso en el contexto del fin de semana largo que se aproxima a propósito del festivo de este viernes 15 de agosto.
A través de sus plataformas, la concesionaria informó que sus peajes tendrán un precio especial, lo que le permitirá a los automovilistas ahorrar durante sus traslados.
Eso sí, la oferta aplicará en ciertas franjas horarias para autos y camionetas, aunque los camiones de dos o más ejes también podrán acceder a una tarifa diferenciada.
"Este fin de semana largo, aprovecha las franjas horarias con peaje rebajado para que tu viaje sea más económico", apuntaron, señalando que autos y camionetas podrán pagar solo $1.000, mientras que camiones de dos o más ejes tendrán un 50% durante la madrugada.
¿En qué franja horaria los autos y camionetas pagarán solo $1.000?
De acuerdo a lo informado por la Ruta 68, la franja horaria en que, autos y camionetas, pagarán $1.000 son los siguientes:
Jueves 14 de agosto:
- De 07:00 a 13:00 horas
Viernes 15 de agosto:
- De 07:00 a 10:00 horas
Domingo 17 de agosto:
- De 07:00 a 13:00 horas
¡Planifica tu salida y ahorra en tu viaje!— Ruta 68 (@Ruta68cl) August 11, 2025
Este fin de semana largo, aprovecha los descuentos del #PeajeALuca y viaja de forma más económica y segura en #Ruta68 pic.twitter.com/SXVzE8XxaL
