Restricción vehicular 2025: Conoce hasta cuándo seguirá vigente

08 ag. 2025 - 09:00 hrs.

La restricción vehicular que se implementa cada año es una política que forma parte del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA), un esfuerzo conjunto liderado por el Ministerio del Medio Ambiente y ejecutado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Esta medida, que empezó a regir en mayo, tiene como objetivo principal reducir la contaminación atmosférica y mejorar la calidad del aire en la capital, limitando el tránsito de vehículos en la Región Metropolitana.

¿Cuándo termina la restricción vehicular 2025?

La restricción vehicular estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025 y aplica en toda la provincia de Santiago, así como en las comunas de San Bernardo y Puente Alto, de lunes a viernes —excepto festivos— en el horario comprendido entre las 7:30 y las 21:00 horas.

¿Para qué vehículos aplica la restricción vehicular?

La restricción vehicular aplica, según el último dígito de la placa patente, para los siguientes vehículos:

Vehículos catalíticos con sello verde inscritos antes del 1 de septiembre de 2011.

Motocicletas inscritas antes de 2010.

Vehículos sin sello verde y motocicletas de años anteriores a 2002.

Buses de transporte privado, buses interurbanos y rurales sin sello verde.

Vehículos de transporte de carga sin sello verde (también incluye a camionetas).

Calendario de restricción vehicular

El calendario de la restricción vehicular 2025 es:

Vehículos sin sello verde:

Lunes: Patentes terminadas en 2-3-4-5.

Patentes terminadas en 2-3-4-5. Martes: Patentes terminadas en 6-7-8-9.

Patentes terminadas en 6-7-8-9. Miércoles: Patentes terminadas en 0-1-2-3.

Patentes terminadas en 0-1-2-3. Jueves: Patentes terminadas en 4-5-6-7.

Patentes terminadas en 4-5-6-7. Viernes: Patentes terminadas en 8-9-0-1.

Vehículos con sello verde (inscritos antes del 1 de septiembre de 2011):

Lunes : Patentes terminadas en 6-7.

: Patentes terminadas en 6-7. Martes : Patentes terminadas en 8-9.

: Patentes terminadas en 8-9. Miércoles : Patentes terminadas en 0-1.

: Patentes terminadas en 0-1. Jueves : Patentes terminadas en 2-3.

: Patentes terminadas en 2-3. Viernes: Patentes terminadas en 4-5.

Todo sobre Región Metropolitana