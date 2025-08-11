Distribuidora de Apple se querella contra trabajador por presunta estafa: Envió un MacBook Pro por el precio de un cargador

11 ag. 2025 - 12:17 hrs.

¿Qué pasó?

Una millonaria estafa es la que está alegando, en la Justicia, el grupo ITEM, dueño de la empresa Quintec, uno de los distribuidores de los productos Apple en el país, y de las tiendas MacOnline. En la acusación, que ya se encuentra en la justicia, la compañía afectada apunta sus dardos a un trabajador que ejercía un cargo administrativo logístico en el centro de distribución de Pudahuel.

De acuerdo al escrito presentado en tribunales, la empresa explicó que, en junio pasado, una trabajadora retiró un notebook desde la mezanina del cuarto piso del centro de distribución que fue depositado en el elevador y luego retirado por el querellado, según consigna el Diario Financiero.

Un MacBook Pro por el precio de un cargador

Este último se habría dirigido al sector de packing para efectuar el pesaje y etiquetado asociándolo a un número que correspondía a un cargador.

"Posteriormente, efectuando funciones que no son propias de su cargo de jefe de turno y que no se enmarcan dentro de los procedimientos establecidos, hizo entrega del producto de forma personal al colaborador (...) del área de Transportes de Guías y Productos, para que fuera despachado a destino", alegó la empresa.

De esta manera, el acusado habría logrado que una serie de productos fueran enviados a clientes que están identificados. Entre estos, figura un MacBook Pro cuyo valor alcanza los $2.949.000, que fue despachado al domicilio del comprador, que realizó un pago por un cargador de $6.990.

Una situación similar ocurrió con varios iPhone 16 Pro, los que fueron despachados con etiquetas con rotulados que corresponde a productos con valores considerablemente más baratos.

