Filtraciones de agua provocaron un socavón en el patio de su casa en Alto Hospicio: Ahora recibirá millonaria compensación

Una empresa sanitaria que opera en el norte del país fue condenada a pagar una millonaria indemnización a una dueña de casa de Alto Hospicio, porque su vivienda ha sufrido constantes daños desde 2021, generados por filtraciones desde la rotura del empalme de agua potable.

Tales fugas propiciaron un socavón en el patio delantero de su propiedad, un hundimiento del suelo que llegó a fracturar el radier (la losa de hormigón sobre la cual se construye), incluyendo los muros perimetrales.

La sentencia a favor de la afectada fue emitida por la Corte de Apelaciones de Iquique, reafirmando el fallo en primera instancia del 2° Juzgado de Letras de la ciudad nortina, cuya jueza culpó a la compañía por los deterioros.

El reclamo de la afectada

Cansada de las frecuentes filtraciones, la propietaria ingresó una demanda contra Aguas del Altiplano en octubre de 2023 por su responsabilidad extracontractual.

Mediante su abogado, relató que los problemas por la citada rotura ocurrieron en varias ocasiones comprendidas entre 2021 y 2022: "Se ha presentado reclamo a la proveedora de agua potable, pero nunca se ha logrado una reparación de los daños directos y colaterales", expresó.

"La estructura del patio y cierre perimetral frontal de la casa puede caerse en cualquier momento por el socavón del suelo y desaplome de muros. Se le solicitó a la demandada que hiciera los arreglos, pero se ha negado a hacerlo", agregó el defensor.

A modo de compensación, la mujer exigía $18.119.416 por daño emergente y otros $400.000 —pero multiplicados por todos los meses en que no pudo arrendar la vivienda por las filtraciones— por lucro cesante.

Algunos de los daños materiales en el hogar por el socavón provocado por las filtraciones de agua (Poder Judicial)

Sanitaria negó su responsabilidad

Al mes siguiente de la demanda, Aguas del Altiplano emitió su contestación. Para rechazar todos los hechos que expuso la residente, fundamentó sus argumentos en ocho pilares, siendo los principales:

Inexistencia de responsabilidad extracontractual : "La relación entre la demandante, en su calidad de usuaria final, y la empresa del giro 'producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas', es siempre contractual, nunca extracontractual".

: "La relación entre la demandante, en su calidad de usuaria final, y la empresa del giro 'producción y distribución de agua potable y de recolección y disposición de aguas servidas', es siempre contractual, nunca extracontractual". Culpa exclusiva del constructor de la vivienda : "El verdadero hecho que ha causado el daño reclamado por la actora no son las filtraciones de agua potable desde la red pública, sino la deficiente calidad de la construcción de su vivienda".

: "El verdadero hecho que ha causado el daño reclamado por la actora no son las filtraciones de agua potable desde la red pública, sino la deficiente calidad de la construcción de su vivienda". Daño patrimonial no justificado y evidentemente sobrevalorado: "La demandante pretende que nuestra representada le costee la construcción de un inmueble en condiciones inexistentes a la época de los daños reclamados".

Argumentos no fueron suficientes y deberá pagar millonaria indemnización

Por más que intentó convencer al 2° Juzgado de Letras de Iquique, los argumentos de la sanitaria no sirvieron. La jueza determinó que ninguna de las reparaciones al sistema de agua potable "hizo disminuir el problema de la infiltración (...) reiterándose la rotura en varias ocasiones posteriores".

"La infiltración de agua potable constante, debido a la rotura consecutiva de la matriz del arranque, obedece a la omisión de la demandada en el cumplimiento de sus deberes basales", señaló, condenándola a dar una compensación de solo $18.119.416 —el monto que desembolsó la mujer en reparaciones— y no los $400 mil multiplicados por los meses de no arriendo.

Tras la sentencia de la Corte de Apelaciones, la última chance que le queda a la sanitaria para eventualmente revertir el fallo es llevar el caso a la Corte Suprema, cuya decisión será definitiva.

