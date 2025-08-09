Sujetos realizaron "turbazo" en joyería que estaba dentro de supermercado en Maipú: Robaron cerca de $50 millones

09 ag. 2025 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo bajo la modalidad de "turbazo" se registró la mañana de este sábado en una joyería de la comuna de Maipú, Región Metropolitana.

Según informó la Fiscalía, el local estaba al interior de un supermercado Jumbo. Se reportó que se escucharon disparos, lo que provocó el temor de las personas que estaban presentes.

¿Qué dijo la PDI?

Las diligencias para esclarecer este suceso fueron encargadas a la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana (BIRO) Occidente de la PDI.

El inspector Renato Caro, de la BIRO Occidente, entregó mayores detalles del ilícito y señaló que "a las 11:40 horas ingresó un vehículo con alrededor de 8 sujetos, donde 7 ingresaron al Jumbo para luego ingresar a la joyería, donde a través de armas de fuego y elementos contundentes intimidaron a los vendedores para posteriormente romper las vitrinas y sustraer joyas".

"Uno de los guardias que custodiaba el supermercado fue reducido y se encuentra con lesiones leves. Fue trasladado hasta la Mutual", agregó la autoridad de la PDI.

Sobre las especies sustraídas, el inspector Caro señaló que son "aros, argollas y anillos, de oro y de plata, avaluados en $50 millones".

Por último, y sobre los dos vendedores que estaban al momento del "turbazo", se informó que "no tienen lesiones en sus cuerpos".

Todo sobre Policial